Bankarica podizala štednje pokojnika, obitelji slučajno otkrile: 'Nismo ni znali da su imali novac na računu'

Bankarica (51) iz Zagreba osuđena je ovih dana jer je više godina podizala štednje s računa preminulih osoba i trošila ih na sebe. Naime, bankarica je tijekom 2013. i 2014. na ovaj način sebi pribavila čak 117.000 eura, a podizala je novac sa štednje čak 66 uglavnom preminulih klijenata. Zbog svega je osuđena na dvije godine bezuvjetnog zatvora, navodi Danica.hr, na što se ona žalila Ustavnog sudu.

Cijela situacija otkrivena je još 2014., i to nakon što su nasljednici jednog pokojnika stigli u banku kako bi podignuli štednju svog preminulog člana obitelji, no tamo ih je dočekao prazan račun. Rekli su im kako je s računa pokojnika koji je preminuo još 1997. ranije te godine podignuto 20.000 kuna, a onda se cijela priča počela raspetljavati.

- To da je muškarac umro, to je moguće točno, ali unatoč tome odgovorno tvrdim kako je baš ta osoba u travnju 2014. bila u banci i ja sam joj isplatila štednju - branila se unatoč svemu bankarica. Uz to, u jednom slučaju obitelj uopće nije znala da je njihova pokojna baka iza sebe ostavila na računu čak 24.000 eura i 12.000 kuna štednje, a za to su saznali kada ih je obavijestila policija.

- Moja baka preminula je još 1997. godine, a ja pojma nisam imala za njezinu staru deviznu štednju. Kao obitelj za to smo doznali kad smo 2015. godine pozvani u policiju - ispričala je unuka na sudu. Uz zatvor koji je bankarici pravomoćno dosuđen, traži se i isplata cjelokupnog iznosa koji je ukrala.

