Bandiću organizirao kampanju u BiH, a sada uhićen jer mora u zatvor zbog ubojstva

Samo jedan dan prošlo je od raspisivanja tjeralice, a osuđenik za ubojstvo već je nađen i uhićen. Tako bi se ukratko mogao opisati slučaj Stipe Bavrke (57), državljanina Hrvatske i BiH, osuđenog zbog ubojstva u BiH. Županijski sud u Zagrebu tjeralicu je za njim je raspisao je 4. srpnja jer se izbjegavao javiti na izdržavanje kazne koja mu je u BiH dosuđena zbog ubojstva, a već dan kasnije zagrebačka ga je policija locirala i uhitila u Novom Zagrebu.

Nakon što je uhićen prepraćen je odmah u Remetinec. On je u prosincu 2013. na sudu u Novom Travniku osuđen na osam godina zatvora. Prema optužnici, teretilo ga se da je 30. rujna 2011. u 20.20, zajedno s Dariom Šušnjom i više drugih osoba došao do kafića Bandidos MC BiH. Znao je da je u tom kafiću Zlatko Jukić, kojeg je namjeravao ubiti. Stoga su se Bavrka i ostali s više vozila dovezli do kafića, a prije no što su u njega ušli, na glave su navukli fantomke, a na ruke rukavice.

Na sebi su imali pancirne košulje. Imali su oružje, a odmah po ulasku u kafić, Bavrka je u Jukića koji je sjedio za stolom ispalio jedan hitac. Pogodio ga je u trbuh, a Jukić je od zadobivenih ozljeda preminuo 4. listopada 2011. Bavrka je tom prigodom i sam bio ranjen, a pritvoru je bio od 10. listopada 2011. do 12. srpnja 2012. Motiv ubojstva je navodno je bilo Bavrkino dugovanje Jukiću, a BiH medijima o Bavrki se pisalo i kao o čovjeku koji je 2009., u vrijeme kada se Milan Bandić kandidirao za predsjednika države, po BiH organizirao Bandićeve izborne skupove.

>>Ovdje pročitajte BiH presudu