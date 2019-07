Na Rabu uhićen Branimir Ćaleta, osumnjičen da je 2013. u Ukrajini ubio trudnu djevojku

Branimir Ćaleta (35), koji se sumnjiči da je 16. rujna 2013. u Ukrajini ubio svoju djevojku Annu Kitaevu te za kojim je bila raspisana Interpolova tjeralica, uhićen je na Rabu. Kako se neslužbeno doznaje u MUP-u, uhićen je temeljem potrage koju je za njim raspisala PU splitsko-dalmatinska.

Anna Kitaeva je mrtva nađena zamotana u plahtu ispod kreveta u hostelskoj sobi koju je koristio Ćaleta. Udarena je nekim tupim predmetom po glavi, a kada je ubijena bila je u sedmom mjesecu trudnoće. Ćaleta je večer prije viđen s njom u društvu, a iz hostela je otišao odmah sljedeći dan te se vratio u Hrvatsku.

Novinarima koji su ga zvali kada se za ubojstvo doznalo kazao je da nije ubio Annu Kitaevu, no nije znao pojasniti kako se njeno tijelo našlo pod krevetom u njegovoj hostelskoj sobi. Tvrdio je i da su se kada je taj put bio u Ukrajini slučajno sreli ta da nije znao da je trudna. Njezina je obitelj pak novinarima kazala kako su uvjereni da ju je on ubio a kao mogući motiv spominjali su ljubomoru jer Ćaleta nije bio otac njenog djeteta, što mu je ona, tvrdila je njena obitelj i rekla. Ćaleta i ona upoznali su se u Primoštenu 2012. , a on je o njihovoj vezi svojevremeno objavljivao sretne postove po Facebooku.

