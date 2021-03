Bacili ste kutiju od televizora? Evo zašto i koliko dugo ste je trebali čuvati

Mjesec dana nakon što je kupio novi televizor, Osječaninu se isti počeo kvariti. Odnio ga je u ovlašteni servis na popravak, a vlasnik servisa rekao mu je kako ga mora slati za Zagreb u centralni servis. Poslao ga je kući po kutiju i tu nastaje problem.

Vlasnik televizora kutiju je bacio, a serviser televizor nije mogao poslati u bilo kojoj kutiji.

– Nisam niti razmišljao da bi mi trebala ta kutija jer sam kupio novi televizor i očekivao sam da će sve biti u redu. Taman sam preuređivao stan, imao sam puno kutija od namještaja i sve sam zajedno bacio. A i da nisam, ne bih je niti imao gdje držati u stanu jer je riječ o velikom televizoru i još većoj kutiji – priča nam Osječanin.

Serviser je zbog toga morao tražiti iz centralnog servisa da mu pošalju originalnu kutiju za taj televizor, a to je trajalo puno duže nego što je naš sugovornik očekivao.

– Prvo smo se danima 'navlačili' s kutijom jer sam ja donosio neke od drugih televizora, no niti jedna nije odgovarala. Onda je serviser tražio da mu pošalju kutiju iz Zagreba pa je trebalo više od desetak dana da ta kutija stigne. Uglavnom, bez televizora sam bio sigurno dva mjeseca – prisjeća se Osječanin. Televizor je na kraju imao problem na ekranu pa je cijeli morao biti zamijenjen, a troškove popravka pokrilo je jamstvo

– Televizor danas super radi i sve je na kraju prošlo u redu. Nedavno sam djeci kupio novi televizor, ali sam kutiju spremio i nikad je neću baciti. Da sam bar to znao sa svojim TV-om – kaže nam naš sugovornik.

Ivan Madecki, vlasnik RTV servisa iz Osijeka pojasnio nam je zašto je važno čuvati kutiju od televizora.

– Kad je riječ o tako velikim televizorima jedna osoba ne smije manipulirati s njim sama, to bi moralo svakako ići u centralni servis u Zagreb gdje oni imaju nekoliko majstora. Oni mogu rastaviti ekran ako je potrebno bez da riskiraju puknuće matrice ekrana koje koštaju nekoliko tisuća kuna – kaže Madecki i ističe:

– Originalna ambalaža bitna je zbog originalnih stiropora. To su jako veliki televizori i oni u svojoj originalnoj kutiji imaju svoje originalne stiropore, zaštitu za ekran i svoja ležišta u kojima se on ne može klimati. Ne može mu se ništa dogoditi u transportu osim fizičke sile, da se nešto fizički slomi. Tijekom prijevoza može doći do oštećenja, a ako je televizor u originalnoj kutiji kurirska služba je dužna nadoknaditi štetu stranci. Stranku ne zanima je li se nešto dogodilo s televizorom, dala je uređaj servisu ili toj i toj trgovini, a onda taj servis ili trgovina mora od kurirske službe tražiti naknadu štete. Na kraju može ispasti da taj servis ili trgovina plate stranci televizor. Zbog transporta je zato najvažnije imati originalnu kutiju.

Kada je riječ, primjerice, o mobitelima, njih se može lako zaštititi da se ne oštete u transportu, no s televizorima, koji su danas poprilično veliki i osjetljivi, situacija je drugačija.

– Nitko neće odbiti primiti uređaj bez kutije, to nije praksa, ali ako se uređaj mora transportirati za Zagreb ili do druge kuće, tu je onda potrebna ambalaža zbog transporta, originalni stiropor i originalna kutija. Ako tu dođe do oštećenja, netko onda stranci mora nadoknaditi štetu. Nitko neće iz zlobe reći stranci da treba ambalažu – pojašnjava Madecki. Savjetuje da se kutije čuvaju dok je god uređaj pod garancijom.

– Treba ih čuvati dokle god postoji šansa da se televizor mora transportirati. Uvijek kažem svojim strankama da čuvaju kutije dok god traje jamstvo, a poslije kako žele. Nije na odmet čuvati ih ako ne smetaju. Posebno je veliki problem za te velike televizore. Za televizore od 32 inča ni nije toliki problem, to su manji uređaji i stanu u kutije od različitih proizvođača. Veliki televizori se više uvijaju, više mjesta zauzimaju i veća šansa je da se u transportu nešto dogodi – kaže Madecki.

Što se tiče velikih kućanskih aparata, primjerice, hladnjaka, perilica, štednjaka, originalna ambalaža nije potrebna, a to su nam potvrdili u više servisa jer se takvi uređaji najčešće i popravljaju na licu mjesta.

Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača kažu nam kako prema Zakonu o zaštiti potrošača, potrošač ne mora čuvati ambalažu kupljenog proizvoda. Štoviše, u Zakonu piše kako trgovac mora na zahtjev potrošača zadržati ambalažu prodanog proizvoda i zbrinuti je sukladno s posebnim propisima.

– Prema tome potrošač ne mora čuvati ambalažu, ali ako se radi o sitnijim proizvodima (mobiteli) može čuvati ambalažu radi laganijeg slanja u servis, ako se na to potrošač odluči. Inače je trgovac odgovoran za prijevoz proizvoda do servisa. Proizvodi se trebaju vratiti u originalnoj ambalaži (kutiji) ako su ispravni i trgovac će za ispravni proizvod vratiti novac ili će potrošač uzeti neki drugi proizvod. Prema ZZP-u za ispravan proizvod trgovac ne mora vratiti novac – pojasnio nam je Tomislav Lončar, tajnik HUZP-a.