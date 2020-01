Bačić: 'Ne tražite HDZ na krajnjoj desnici, mi smo desni centar', Mijić: 'Ne poznajete birače'

U HRT-ovoj emisiji Otvoreno raspravljalo se o pobjedi Zorana Milanovića u drugom krugu predsjedničkih izbora i što će to značiti za predstojeće parlamentarne izbore. U raspravi su sudjelovali predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić, komunikacijski direktor stožera Miroslava Škore Mate Mijić, politički analitičar Ivica Relković i zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Žarko Korać.

- Kad je Ivo Josipović postao predsjednik, došao je na sjednicu glavnog odbora i pozdravio se i više nije bio član. Očekujem isto i od Milanovića. On neće biti član SDP-a kad bude polagao zakletvu, ni ne može prema Ustavu. Hrvatska je odabrala dobrog predsjednika. Očekujem da ono što je zastupao u kampanji da to zastupa i kao predsjednik - kazao je Bauk.

Video: Pobjednički govor Zorana Milanovića, snimila: Petra Balija

O odnosu Milanovića i Plenkovića osvrnuo se i Branko Bačić.

- Čestitao bih Milanoviću na pobjedi. Očekujem da bude bolji predsjednik nego što je bio premijer jer je bio loš premijer. Očekujem da kohabitacija bude primjerena. Eto, jučer je premijer nazvao i čestitao što se nije dogodilo prije pet godina kad je Grabar-Kitarović postala predsjednica.

- Nismo još donijeli odluku o izborima. Prema statutu oni će biti prije ljeta. Ili travanj ili svibanj - kazao je Bačić o stranačkim izborima u HDZ-u.

Na pitanje je li počeo bratoubilački rat u HDZ-u, Bačić je kazao: - Ja na izbornoj noći nisam čuo ništa što nisam čuo prije. Neki moji prijatelji najavili su svoju ambiciju i kandidaturu. Meni je više smetalo što su oni najavili kandidature prije predsjedničkih izbora. Mi ovo prije svega smatramo porazom Kolinde Grabar-Kitarović, a potom HDZ. Sad smo izgubili. Ovo je poraz i predsjednice i svih nas koji su je podržavali. Ovo je ozbiljna stranka koja će iznaći način kako da na sljedećim izborima pobijedimo.

Na pitanje je li Škoro doveo Milanovića na vlast, Mate Mijić kazao je da to nema veze.

- Malo su čudne poruke koje se šalju iz HDZ-a. Oni tretiraju svoje birače kao ovce koji ne znaju izabrati između dva kandidata. Ta konstrukcija o zbunjivanju kandidata podsjeća na komunizam. Ljudi su birali kako su birali. I sad će živjeti kako hoće živjeti.

- Ja sam čestitao Škori na rezultatima. Prema rezultatima, Škoro vidi svoj prostor na desnici. Njemu je u interesu da HDZ ostvari najbolji rezultat, no on je došao i rekao da će zaokružiti broj tri. Kad je riječ o ljevici, oni su se ujedinili - komentirao je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a.

- Tko je branio desnici da se ujedini? Kroz ovih šest mjeseci što je prošao Škoro nije ništa što su prošli njegovi volonteri. Ljudi su bili maltretirani, izgubili su posao....Te ljude nije moguće nekim stranačkim dekretom natjerati nakon toga da glasaju za HDZ. On je u svojem obraćanju rekao da on neće nikome govoriti kako da glasaju. Zašto HDZ-ova kandidatkinja nije privukla - odgovorio mu je Mijić.

Ivica Relković je kazao kako je u intervjuu za Večernji list koji je dao prije dvije godine predvidio kako će Milanović ući u drugi krug,

- Odnosi su predvidljivi. Bilo je vidljivo da SDP neće imati kandidata iz svojih redova, a Milanović je bio jedini koji je mogao potegnuti. Ovaj sistem je napravljen prema jednom čovjeku, a to je Stipe Mesić. Imali smo nakon toga Josipovića i Grabar-Kitarović, a njima je trebalo natjecanje. Milanović je bio premijer i mogao bi funkciju približiti građanima.

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Žarko Korać komentirao je kako su izbori u Hrvatskoj bili praćeni u Srbiji i kakav je stav prema novom hrvatskom predsjedniku.

- Komentari su bili kako vi brže dobivate rezultate i puno su točniji rezultati. Gospođa Grabar-Kitarović vrlo se dostojanstveno oprostila. Kad smo mi imali predsjedničke izbore, bilo je osporavanja. Nikolić je došao s Vučićem s vrećom ispred Skupštine i rekli su 'ukrali ste izbore', dok je ovdje kampanja bila jako pristojna. Neki pro-vladini tabloidi inače užasno govore o Hrvatskoj, tako da je to jedan jezik koji vi nemate u RH. Većina ljudi je smatrala da ste dosegli jedan demokratski standard. Čestitala je Grabar-Kitarović, čestitao je Plenković. Ovo je vrlo važno za nas u regiji, a Plenković i Milanović su obojica pro-europski. Izbori u Hrvatskoj su bili jako dobra demokratska poruka za regiju.

Srpski zastupnik osvrnuo se i na odnose Hrvatske i Srbije i što očekuje od Milanovića.

- Mislim da je Grabar-Kitarović lutala u odnosu prema Srbiji. To je bio jedan odnos koji nije stabilan. Odnosi Beograda i Zagreba nisu već dugo stabilni. Mislim da će Milanović imati jedan realističniji odnos prema Srbiji. Mislim da će on biti pragmatičniji. Ja od njega ne očekujem više. Za nas su jako biti odnosi Beograda i Zagreba zbog sastanka o proširenju Unije koji će se održati u svibnju i kojim će predsjedavati Hrvatska. Naš predsjednik govori oporbenim političarima kako su ološ, narkomani...Možete li to zamisliti u Hrvatskoj?

- Kad smo u Saboru raspravljali o izborima, ja sam tvrdio da se ne mogu ukrasti izbori...Ja tvrdim da je izborni sustav demokratski. Može li neki spisak imati grešku, može.... - kazao je Bačić. Mijić je istaknuo kako ne vjeruje da postoji sistemska krađa glasova. Bauk je pak kazao da je SDP želio uskladiti Zakon o izborima predsjednika s onim zakonima o europskim izborima jer nisu mijenjani od '90-ih. Relković se slaže da treba učiniti izborni sustav čišćim jer nije moguće istovremeno imati lokalne i parlamentarne.

- Što se tiče okupljanja...Škoro će izaći na izbore. Izaći se s vlastitom kampanjom, vjerujemo da se na jednoj konzervativnoj i demokršćanskoj platformi može dobiti povjerenje birača. Mi ćemo nastojati slušati bilo naroda i sukladno tome dobiti povjerenje birača - istaknuo je komunikacijski direktor stožera Miroslava Škore Mate Miji

Bačić je naveo kako će HDZ sutra raditi analizu predsjedničkih izbora na sjednici predsjedništva stranke, te je poručio: - Mi preporučujemo biračima da nas ne traže na krajnjoj desnici, mi smo desni centar. Mi smo otvoreni za suradnju s krajnjom desnicom, ali mi nećemo ući u krajnju desnicu jer ćemo izgubiti podršku na desnom centru - kazao je Bauk na što mu je Mijić kazao kako oni ne poznaju birače.

- Mi imamo svoj centar, svoju priču i neka se naši birači ne brinu oko desnice - ustvrdio je Bauk.