Babiš uvjerljivo dobio češke izbore no trebat će potporu manjih stranaka

Stranka ANO milijardera Andreja Babiša uvjerljivo je pobijedila na češkim parlamentarnim izborima u subotu, čime se zemlja približila vladi koja će podržati europski populistički, anti-imigrantski blok i smanjenje podrške Ukrajini. Ushićeni Babiš rekao je pristašama da će ANO pokušati sastaviti jednostranačku vladu, no da će razgovarati s dvjema manjim strankama, uključujući krajnje desni SPD, jer njegova stranka neće imati većinu. Ponovno je odbacio optužbe da će njegova pobjeda učiniti ovu srednjoeuropsku zemlju manje pouzdanim partnerom Europske unije i NATO saveza.

S kim će Babiš koalirati?



"Želimo spasiti Europu i očigledno smo proeuropski i pro-NATO orijentirani", rekao je novinarima. S gotovo svim prebrojanim glasovima, ANO bi trebao zamijeniti trenutačnu vladu desnog centra premijera Petra Fiale. Fiala je čestitao Babišu i priznao poraz. ANO je tijekom kampanje obećao brži rast, veće plaće i mirovine, manje poreze i porezne olakšice studentima i mladim obiteljima. Ta obećanja, koja će koštati milijarde eura, privode kraju politiku štednje te testiraju fiskalni oprez zemlje, odjeknula su kod mnogih Čeha čiji su prihodi proteklih godina u padu zbog visoke inflacije. Babiš, međutim, mora prevladati neke prepreke kako bi postao premijer, uključujući i zakone o sukobu interesa kao vlasnik kemijskog i prehrambenog carstva te dugogodišnje optužbe povezane s povlačenjem EU sredstava prije 15 godina, što on niječe.

S 99 posto prebrojanih glasova, ANO je s 34.7 posto u prednosti pred Spolom koja je prikupila 23.2 posto glasova, rekao je Statistički ured. Predsjednik Petr Pavel, koji će imenovati sljedećeg premijera, trebao bi započeti pregovore sa stranačkim čelnicima u nedjelju. Prema projekcijama rezultata, ANO bi trebao osvojiti 80 mjesta u donjem domu parlamenta koji broji 200 mjesta, te će morati tražiti širu potporu. Babiš je rekao da će razgovarati s "Motoristima", koji se protive Zelenim politikama EU-a te s anti-EU i anti-NATO strankom SPD. Čelnik Motorista Petr Macinka rekao je da je otvoren za pregovore s ANO-om, kao i SPD.

"Snažna Češka"

"Ušli smo u izbore sa ciljem okončanja vlade Petra Fiale i podrška čak i manjinskoj vladi ANO-a važna je za nas te ispunjava ciljeve koje smo imali za ove izbore", rekao je na televiziji zamjenik predsjednika SPD-a Radim Fiala. Manje proruske stranke prošle su lošije od očekivanog. SPD je osvojio 7.8 posto, a krajnje lijevi Stacilo!, stvoren oko Komunističke stranke, nije prešao prag od 5 posto. Babiš, koji je predvodio vladu lijevog centra od 2017. do 2021. godine, nekoć je želio uvesti euro, no u međuvremenu je postao euroskeptik i pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, te je inspiriran njime i njegovim MAGA sloganom počeo dijeliti šilterice s natpisom "Snažna Češka".

Kao saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana, Babiš se povezao s određenim strankama krajnje desnice u skupini Patrioti za Europu u Europskom parlamentu kako bi se usprotivio nekima europskim politikama glavne struje, među ostalim i politici dekarbonizacije. Odbacio je pozive SDP-a da se održi referendum o napuštanju EU-a i NATO-a, no rekao je da će okončati "Češku inicijativu" koja je kupila milijune topničkih granata diljem svijeta za Ukrajinu uz financijsku pomoć zapadnih donatora. ANO želi da dostavu pomoći za Ukrajinu vodeNATO i EU, dok se stranka u Europskom parlamentu suzdržala od glasova podrške Kijevu te ukrajinskom članstvu u EU, čemu se Babiš protivio u prošlosti.