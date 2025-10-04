Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA POBJEDA MILIJARDERA

Babiš uvjerljivo dobio češke izbore no trebat će potporu manjih stranaka

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
04.10.2025.
u 20:52

Kao saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana, Babiš se povezao s određenim strankama krajnje desnice u skupini Patrioti za Europu u Europskom parlamentu kako bi se usprotivio nekima europskim politikama glavne struje

Stranka ANO milijardera Andreja Babiša uvjerljivo je pobijedila na češkim parlamentarnim izborima u subotu, čime se zemlja približila vladi koja će podržati europski populistički, anti-imigrantski blok i smanjenje podrške Ukrajini. Ushićeni Babiš rekao je pristašama da će ANO pokušati sastaviti jednostranačku vladu, no da će razgovarati s dvjema manjim strankama, uključujući krajnje desni SPD, jer njegova stranka neće imati većinu. Ponovno je odbacio optužbe da će njegova pobjeda učiniti ovu srednjoeuropsku zemlju manje pouzdanim partnerom Europske unije i NATO saveza.

S kim će Babiš koalirati?

"Želimo spasiti Europu i očigledno smo proeuropski i pro-NATO orijentirani", rekao je novinarima. S gotovo svim prebrojanim glasovima, ANO bi trebao zamijeniti trenutačnu vladu desnog centra premijera Petra Fiale. Fiala je čestitao Babišu i priznao poraz. ANO je tijekom kampanje obećao brži rast, veće plaće i mirovine, manje poreze i porezne olakšice studentima i mladim obiteljima. Ta obećanja, koja će koštati milijarde eura, privode kraju politiku štednje te testiraju fiskalni oprez zemlje, odjeknula su kod mnogih Čeha čiji su prihodi proteklih godina u padu zbog visoke inflacije. Babiš, međutim, mora prevladati neke prepreke kako bi postao premijer, uključujući i zakone o sukobu interesa kao vlasnik kemijskog i prehrambenog carstva te dugogodišnje optužbe povezane s povlačenjem EU sredstava prije 15 godina, što on niječe.

S 99 posto prebrojanih glasova, ANO je s 34.7 posto u prednosti pred Spolom koja je prikupila 23.2 posto glasova, rekao je Statistički ured. Predsjednik Petr Pavel, koji će imenovati sljedećeg premijera, trebao bi započeti pregovore sa stranačkim čelnicima u nedjelju. Prema projekcijama rezultata, ANO bi trebao osvojiti 80 mjesta u donjem domu parlamenta koji broji 200 mjesta, te će morati tražiti širu potporu. Babiš je rekao da će razgovarati s "Motoristima", koji se protive Zelenim politikama EU-a te s anti-EU i anti-NATO strankom SPD. Čelnik Motorista Petr Macinka rekao je da je otvoren za pregovore s ANO-om, kao  i SPD.

"Snažna Češka"

"Ušli smo u izbore sa ciljem okončanja vlade Petra Fiale i podrška čak i manjinskoj vladi ANO-a važna je za nas te ispunjava ciljeve koje smo imali za ove izbore", rekao je na televiziji zamjenik predsjednika SPD-a Radim Fiala. Manje proruske stranke prošle su lošije od očekivanog. SPD je osvojio 7.8 posto, a krajnje lijevi Stacilo!, stvoren oko Komunističke stranke, nije prešao prag od 5 posto. Babiš, koji je predvodio vladu lijevog centra od 2017. do 2021. godine, nekoć je želio uvesti euro, no u međuvremenu je postao euroskeptik i pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa, te je inspiriran njime i njegovim MAGA sloganom počeo dijeliti šilterice s natpisom "Snažna Češka".

Kao saveznik mađarskog čelnika Viktora Orbana, Babiš se povezao s određenim strankama krajnje desnice u skupini Patrioti za Europu u Europskom parlamentu kako bi se usprotivio nekima europskim politikama glavne struje, među ostalim i politici dekarbonizacije. Odbacio je pozive SDP-a da se održi referendum o napuštanju EU-a i NATO-a, no rekao je da će okončati "Češku inicijativu" koja je kupila milijune topničkih granata diljem svijeta za Ukrajinu uz financijsku pomoć zapadnih donatora. ANO želi da dostavu pomoći za Ukrajinu vodeNATO i EU, dok se stranka u Europskom parlamentu suzdržala od glasova podrške Kijevu te ukrajinskom članstvu u EU, čemu se Babiš protivio u prošlosti.

FOTO Viteški turniri, suđenje coprnici, baklje, glazba i kuhinja: Ovog vikenda Medvedgrad se vraća u srednji vijek, pogledajte prizore
1/30
Ključne riječi
ANO parlamentarni izbori Andrej Babiš Češka

Komentara 7

Pogledaj Sve
PO
potrebi
21:08 04.10.2025.

Bravo za Čehe. Suverenisti jačaju u cijeloj EU dok poltroni duboke globalističke države padaju. Da ne muljaju, podmeću, brane, medijski manipuliraju u cijeloj EU bi isto bilo. Osim kod nas. Mi smo čudaci navikli vjerojatno da nas se jaše pa biramo partije s kojima niti je bilo niti će biti sreće. Zamijenit će nas pa će oni drugi jednom možda biti pametniji.

PR
prajdali100
22:04 04.10.2025.

Što kažu antife? Ima li reagiranja,zna li se što ?

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
21:36 04.10.2025.

Bravo! Ipak Češka nije Moldavija da se može manipulirati s njima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još