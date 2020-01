Avion ispustio gorivo nad dječjim igralištem, 26 osoba ozlijeđeno

Najmanje sedamnaestero djece i devet odraslih osoba ozlijeđeno je u nesvakidašnjoj nesreći koja se dogodila u Los Angelesu. Putnički zrakoplov koji je morao prisilno sletjeti ispustio je gorivo nad jednim školskim igralištem što je kod djece i odraslih koji su našli u tom trenutku na igrališu uzrokovalo probleme s disanjem i iritacije kože.

Ispuštanje goriva u hitnim slučajevima je uobičajena praksa, ali zrakoplovna pravila nalažu kontrolorima zračnog prometa da obavezno upozore obližnje objekte koji bi mogli biti pogođeni, piše BBC. Sudeći prema broju ljudi koji su se u tom trenutku nalazili na igralištu, očito su napravljeni određeni propusti.

Radi se o avionu Delta Airlinesa. Iz aviokompanije su javili kako je nakon dojave o incidentu na teren izašlo 70 službenika vatrogasne postaje i hitne službe te da su svi zbrinuti prošli s lakšim ozljedama.

UPDATE*** 70 firefighters and paramedics on-scene and committed to providing care for those injured. FFs working to confirm substance dropped by aircraft, although initial reports stated smell of jet fuel in area.