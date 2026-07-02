Lovren o Modriću: Luka zna poludjeti, ali iza kulisa. Pravi je kapetan

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren gostovao je u studiju emisije Americana uoči dvoboja Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva te je pritom istaknuo kako mu je teže pratiti utakmice s distance nego ih igrati.

Lovren, član srebrne generacije iz Rusije 2018. i brončane iz Katara 2022., od reprezentacije se oprostio 2023. godine. U emisiji je priznao kako mu je gledanje utakmica izvan terena emocionalno zahtjevnije. „Definitivno je teže gledati od kuće i pratiti ih s deset tisuća kilometara udaljenosti. Bodrim ih svim srcem. Žao mi je što nisam tamo, ali uz njih sam i vjerujem u ove momke“, rekao je Lovren.

Otkrio je i kako je uoči susreta bio u kontaktu s bivšim suigračima. "Jučer smo se čuli Šime Vrsaljko, Mateo Kovačić i ja. Razmijenili smo pozitivne riječi, bilo je i malo šale kako bismo svima izmamili osmijeh na lice", kazao je za HRT.

Uoči ogleda s Portugalom izrazio je optimizam. "Iskreno vjerujem da možemo, sve je moguće u večerašnjoj utakmici. Definitivno će biti teška utakmica, ali ja vjerujem u momke. Znam dosta igrača s kojima sam niz godina igrao, pogotovo Luku. Gledajući što je Luka napravio protiv Gane u završnici, volio bih da stvarno svi ginu na terenu. U ovakvim utakmicama nekada je nebitna tehnika, bitno je dati srce na terenu. Vjerujem u ove momke", poručio je.

Lovren se u razgovoru dotaknuo i odnosa s kapetanom Lukom Modrićem, s kojim je godinama dijelio svlačionicu u reprezentaciji. "Luku znam osobno. On poludi na treningu pa kaže momcima da je dosta više primanja golova iz prekida. Mislim da su svi naši igrači shvatili. Ne vidim razloga zašto bismo primali golove iz prekida. Imamo visinu i snagu. Luka zna poludjeti, ali iza kulisa. Pravi je kapetan, vođa i on to pokaže na terenu bez velikih riječi", rekao je Lovren.