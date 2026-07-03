FOTO Nevjerojatni prizori u Torontu: Razvijena najveća hrvatska zastava, pogledajte atmosferu koja oduzima dah

Tijekom povorke navijači su i razvili te nosili veliku hrvatsku zastavu dimenzija 100x12 metara. Ta je zastava prvotno razvijena u New Yorku prije prve utakmice Hrvatske, a potom je s navijačima putovala diljem Sjeverne Amerike ovisno o gradovima u kojima su vatreni igrali.
Nakon New Yorka krenula je u Dallas na utakmicu protiv Engleske, potom u Toronto za utakmicu s Panamom pa u Philadelphiju gdje je Hrvatska igrala s Ganom. Sada se vratila u Toronto, a nadamo se da će se vratiti i u Dallas gdje Španjolska čeka u osmini finala.
Veliki korteo navijača prije svake utakmice postao je zaštitni znak hrvatskih navijača na ovome prvesntvu, a postali su vrlo popularni i za neutralne navijače. Tako je primjerice snimka netom vjenčanog para iz Philadelphije koji je upao u povorku navijača vatrenih obišla svijet.