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LUIS DE LA FUENTE

Izbornik Španjolske poslao snažnu poruku Hrvatskoj i Portugalu za osminu finala!

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Spain v Austria
LISI NIESNER/REUTERS
Autor
Edi Džindo
03.07.2026.
u 00:26

'Velike momčadi pojave se kada su najpotrebnije. Vrlo smo pažljivo pratili što se događalo u prethodnim utakmicama. Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu u svim segmentima. Moramo nastaviti napredovati', rekao je De la Fuente za Teledeporte

Španjolska nogometna reprezentacija je među osam najboljih na Svjetskom prvenstvu stigla bez puno neizvjesnosti. Austrija nije pronašla odgovor na igru europskih prvaka, koji su slavili 3:0 i sada čekaju rasplet dvoboja Hrvatske i Portugala. Upravo će pobjednik tog susreta u četvrtfinalu igrati protiv Furije.

Najveći trag na utakmici ostavio je Mikel Oyarzabal. Napadač Real Sociedada prvi je put pogodio u 36. minuti nakon odlične asistencije Marca Cucurelle, a u završnici susreta svojim je drugim golom potvrdio uvjerljivu pobjedu. Između njegova dva pogotka u strijelce se upisao i Pedro Porro, koji je u 66. minuti glavom završio akciju nakon ubačaja Alexa Baene.

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Nakon posljednjeg sučeva zvižduka španjolski izbornik Luis de la Fuente istaknuo je kako njegova momčad upravo u najvažnijim trenucima pokazuje svoju pravu vrijednost.

'Velike momčadi pojave se kada su najpotrebnije. Vrlo smo pažljivo pratili što se događalo u prethodnim utakmicama. Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu u svim segmentima. Moramo nastaviti napredovati', rekao je De la Fuente za Teledeporte.

Iako rezultat sugerira jednosmjernu utakmicu, izbornik smatra da njegova reprezentacija još nije dosegla maksimum te očekuje dodatni iskorak u četvrtfinalu.

'Sve se može još malo poboljšati. U osmini finala suparnici su još teži. U našem je mentalitetu da se poboljšavamo. Ova momčad traži sve više i više', dodao je.

Posebne riječi pohvale uputio je dvostrukom strijelcu Oyarzabalu, koji je ponovno bio jedan od ključnih igrača kada je Španjolskoj bilo najpotrebnije.

'Još jednom je pokazao potencijal koji ima. Treba mu odati priznanje. I ostatak momčadi odigrao je izvanrednu utakmicu', rekao je De la Fuente.

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U četvrtfinalu Furiju čeka Hrvatska ili Portugal, no španjolski izbornik nije pokazao nikakvu želju da bira protivnika: 'Vrlo dobro ih poznajemo i tko god dođe, morat će to zaslužiti', poručio je.

Sličan stav imao je i Oyarzabal. Na pitanje preferira li Hrvatsku ili Portugal nije dvojio: 'Svejedno mi je, tko god dođe, idemo po pobjedu. Imam po jednog suigrača u svakoj reprezentaciji', rekao je Oyarzabal za La 1.

Tko god večeras prođe u Torontu, čeka ga reprezentacija koja je protiv Austrije ostavila vrlo uvjerljiv dojam. Španjolska nije samo izborila četvrtfinale, nego je još jednom pokazala zašto je među glavnim kandidatima za naslov svjetskog prvaka.

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Hrvatska Portugal Luis de la Fuente izbornik Španjolska SP 2026.

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