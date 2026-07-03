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Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio
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Engleski mediji raspisali se o partnerstvu Modrića i Ronalda: Jedan podatak sve je iznenadio

ARHIVA Split: Portugal u Ligi nacija pobijedio Hrvatsku u zadnjoj minuti rezultatom 3:2, 2020.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 00:09

Jedan od simbola njihova partnerstva je i asistencija Modrića Ronaldu za drugi Portugalčev pogodak u finalu Lige prvaka 2017. kada je Real pobijedio Juventus s 4:1

Još nas oko sat vremena dijeli od utakmice Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Jedna od najzanimljivijih priča vezanih uz tu utakmicu je i duel bivših suigrača Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Njih su dvojica zajedno u madridskom Realu igrali od 2012. i 2018. te su zajedno osvojili četiri Lige prvaka.

Jedan od dvojice 40-godišnjaka noćas će odigrati svoju posljednju utakmicu na Mundijalu u karijeri, a to je nagnalo britanski list The Guardian da posveti tekst njihovom partnerstvu. Zanimljiv je tako podatak da je upravo Modrić centralni vezni igrač s kojim je peterostruki osvajač Zlatne lopte odigrao najviše utakmica - njih 222.

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Jedan od simbola njihova partnerstva je i asistencija Modrića Ronaldu za drugi Portugalčev pogodak u finalu Lige prvaka 2017. kada je Real pobijedio Juventus s 4:1. Zanimljivo je i kako su njih dvojica i jedini Europljani koji su ikada odigrali preko 200 utakmica za svoju nacionalnu momčad. Ronaldo će protiv Hrvatske istrčati 232. put u dresu Portugala, a Modrić će 202. obući kockasti dres.

Dvojica nogometnih velikana i bivši osvajači nagrade za najboljeg igrača svijeta su i veliki prijatelji izvan terena. Mnogi će se sjetiti scene iz osmine finala Eura 2016. kada je Portugal izbacio vatrene. Dok su njegovi suigrači slavili prolaz, Ronaldo je prišao Modriću i zagrlio ga te ga utješio. Kasnije je rekao kako nije mogao slaviti pobjedu dok mu brat plače.

Portugal i Hrvatska do sada su odigrali deset susreta, a Portugal je slavio čak sedam puta. Dva puta su te utakmice završavale neriješeno, a Hrvatska je slavila samo jednom - u pripremnom susretu uoči Eura 2024. Bilo je tada 2:1 za vatrene, a zabijali su Modrić i Ante Budimir.
Ključne riječi
Luka Modrić Cristiano Ronaldo SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija

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