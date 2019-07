Aviokompanija otkrila na kojim ćete mjestima sigurno poginuti ako se zrakoplov sruši

Aviokompanija KLM India našla se na meti kritika nakon što su objavili koja su mjesta najsigurnija u zrakoplovu, a na kojima imate najveće šanse da ćete poginuti ako se zrakoplov sruši.

Oni su, naime, objavili kako su sjedala na kraju zrakoplova najsigurnija, dok su sjedala u sredini najnesigurnija.

Prema istraživanjima, najveća stopa preživljavanja je u stražnjem dijelu zrakoplova, no postoji neslaganje jesu li sredina ili prvi redovi najopasniji.

Stopa smrtnosti za mjesta u sredini zrakoplova je najveća, no za sjedala naprijed je neznatno manja, objavio je KLM India, piše Metro.

No, nakon što su objavili to na Twitteru, zbog brojnih negativnih komentara, objavu su brzo obrisali.

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.