Putnici zgroženi onime što je muškarac radio u zrakoplovu, traže čak i da ga se uhiti

Da neki ljudi nemaju ni trunčicu obzira prema drugima uvjerili smo se puno puta, a još je jednom to dokazao muškarac koji je snimljen u jednom zrakoplovu.

Alafair Burke na Twitteru je, naime, objavila snimku koju joj je poslao jedan prijatelj, a koja prikazuje muškarca s bosim stopalima na 'zidu' zrakoplova.

No, noge nije podigao da se odmori već da nožnim palcima lista po ekranu i bira koji će film pogledati.

– Ovo je najuznemiravajućiji video koji sam vidio na Twitteru – samo je jedan od brojnih komentara s kojim su se mnogi složili.

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd