Putnicu u avionu uhvatila 'žuta minuta': Sada zbog svoje histerije mora platiti 85.000 funti

Jedna se 25-godišnja putnica na letu iz Turske ničim izazvana počela doista čudno i opasno ponašati. To će je sada koštati 85.000 funti.

Mlada žena imena Chloe Haines pokušala je tijekom leta otvoriti vrata aviona, a kada ju je jedan od putnika pokušao spriječiti počela se histerično derati. Metro prenosi da se djevojka odbila smiriti pa su je putnici polegli na tlo i držali je za ruke i noge dok se ona iz sve snage opirala i derala.

Jedna od putnica rekla je da je prizor izgledao doista strašno.

