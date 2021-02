Austrijski virolog tvrdi da je trećina Austrijanaca već imala koronu

Poznati austrijski virolog iz državne Agenciji za zdravlje i sigurnost ishrane (AGES) sveuč. prof. dr. Franz Allerberger je rekao kako procijene govore da je trećina Austrijanaca već bilo zaraženo koronavirusom. Napomenuo je da o prokuženosti stanovništva postoje razne procijene i da se one kreću u rasponu od 7 do 30 posto. Prema njegovim riječima najviše ih je vezanih uz pitanje koliko je Austrijanaca bilo zaraženo Covid-om-19, a da to nije ni znalo, jer nisu imali tipične simptome bolesti?

Prof. Allergerber svoju procjenu o 30 postotnoj prokuženosti austrijskog stanovništva bazira na podacima znanstvenog istraživanja i studije Medicinskog sveučilišta u Innsbrucku, provedenog prije godinu dana, na „slučaju Ischgl“. Da podsjetimo mondeni skijaški centar Ischgl u austrijskoj pokrajini Tirol bio je epicentar zaraze koronavirusom, koji se je razantno proširio ne samo na ostatak Austrije nego i u mnoge europske zemlje, nakon što su se skijaši vratili svojim kućama s zimovanja u Austriji.

Allerberger tvrdi, pozivajući se na znanstvenu studiju, da je do sada koronavirusom bilo zaraženo već više od tri milijuna Austrijanaca. Prema podacima AGES-a do sada je na koronvirus pozitivno testirano oko 450.000 osoba u Austriji. Ministarstvo zdravlja u četvrtak u 15 sati poslijepodne je izvijestilo o ukupno 450.307 Covid-19 oboljelih, od početka pandemije do danas.

Kako pišu austrijski mediji „razne studije, razne procjene“. Jedna od njih je i od poznatog austrijskog znanstvenika za simulaciju događaja s Tehničkog sveučilišta u Beču Niki Popper, koji je prošli tjedan izvijestio javnost kako je do sada koronavirusom bilo zaraženo oko 15 posto Austrijanaca što je negdje između 1,3 i 1,5 milijuna ljudi. Sva ta istraživanja, kako navode austrijski mediji, su izuzetno značajna za austrijske znanstvenike i stručnjake raznih profila koji savjetuju austrijsku vladu kada i na koji način je najbolje poduzeti daljnje korake „otključavanja“ Austrije s ciljem povratka normalnom životu.

Stručnjaci tvrde da je za to potrebno da je imunizirano najmanje 50 do 60 posto austrijskih građana. I to onih koji su otpornost organizma na koronavirus stekli nakon što su preboljeli korona zarazu, ili su cijepljeni protiv Covid-a-19. A cijepljenje u Austriji teče prilično sporo zbog odgođenih isporuka cjepiva farmaceutskih kompanija, prije svega AstraZenece te čekanja rezultata službenih zdravstveno-viroloških analiza, mogu li se i stariji od 65 godina cijepiti tim cjepivom, koje je izazvalo otpor i nedoumicu i kod zdravstvenog osoblja kako u Austriji tako i u drugim europskim zemljama i šire. Prema službenim podacima do sada je u gotovo devetmilijunskoj Austriji protiv koronavirusa cijepljeno tek 4,5 posto stanovništva.