Znanstvenici došli do podataka o cjepivu Pfizer koje bi moglo biti presudno za vraćanje u normalan život

Prvo veliko istraživanje u stvarnom životu cjepiva Pfizer/BioNTech protiv koronavirusa pokazuje da je ono visoko učinkovito u sprječavanju covida-19 što bi moglo biti presudno za zemlje koje očajnički žele ukinuti mjere ograničenja i otvoriti svoja gospodarstva, prenose svjetske agencije.

Do sada je većina podataka o učinkovitosti cjepiva protiv covida-19 bila je rezultat kontroliranih kliničkih istraživanja što je ostavljalo neodgovorena pitanja u kojoj će se mjeri ti rezultati potvrditi u stvarnom svijetu uz sve nepredviđene varijable koje prati svakodnevni život.

Istraživanje u Izraelu, zemlji koja je u dva mjeseca od početka programa cijepljenja najmanje jednom dozom cjepiva Pfizer cijepila polovicu stanovnika, a trećina je dobila i drugu dozu, pruža obilje podataka i pokazuje da su dvije doze Pfizera smanjile simptomatski covid-19 za 94 posto u svim dobnim skupinama, te gotovo isto toliko i teški oblik bolesti. Istraživanje koje je obuhvatilo više od 1,2 milijuna stanovnika također je pokazalo da je samo jedna doza cjepiva učinkovita u 57 posto slučajeva u zaštiti od simptomatske infekcije već nakon dva tjedna, prema podacima objavljenima u časopisu New England Journal of Medicine u srijedu.

Istraživanje je prošlo znanstvenu recenziju. Rezultati studije istraživačkog instituta Clalit potvrđuju ranije rezultate kliničkih istraživanja koji su prošle godine utvrdili da su dvije doze Pfizer/BioNTecha učinkovite 95 posto.

"Bili smo iznenađeni jer smo očekivali da u stvarnom životu, u kojemu se hladni uvjeti transporta (cjepiva) ne mogu idealno održavati i gdje su ljudi i stariji i bolesniji, nećemo dobiti tako dobre rezultate kao u kontroliranim kliničkim istraživanjima", kaže voditelj studije Ran Balicer za Reuters.

"No, jesmo i cjepivo je dobro djelovalo u stvarnom svijetu".

"Pokazali smo da je cjepivo učinkovito u vrlo različitim podgrupama, kod mladih, kod starijih, kod onih koji nemaju druge pridružene bolesti i kod onih s malo drugih bolesti", dodao je. Studija sugerira i da je cjepivo učikovito protiv novog britanskog soja koronavirusa koji se počeo širiti svijetom, no znanstvenici kažu da nisu mogli utvrditi točnu razinu učinkovitosti u tom slučaju. Rezultati nisu pružili podatke o eventualnoj učinkovitosti Pfizera protiv drugog dominantnog soja - onog otkrivenog u Južnoafričkoj Republici.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno oko 600.000 cijepljenih osoba i isto toliko necijepljenih osoba koje su predstavljale kontrolnu skupinu. U istraživanju su sudjelovali i znanstvenici s harvardske škole javnog zdravlja T.H. Chan, harvardskog medicinskog fakulteta i bostonske Dječje bolnice.

"To su nove dobre vijesti, potvrđuju da je cjepivo oko 90 posto učinkovito u sprječavanju bolesti bilo kojeg stupnja težine od sedmog dana nakon primanja druge doze", kaže Peter English, savjetnik britanske vlade za kontrolu širenja zaraznih bolesti.

Studija je prva analiza programa cijepljenja protiv covida-19 u nekoj zemlji koja je prošla znanstvene recenzije i pruža detaljniji uvid u to kako cjepivo djeluje, ovisno o tome koliko je tjedana prošlo te uspoređuje cijepljene i necijepljene ljude slične dobi, one koje pate od sličnih oboljelnja, žive na istom području, istog su spola...

Do sada su najmanje tri studije u Izraelu sugerirale da cjepivo može smanjiti prijenos virusa, no tada su znanstvenici upozoravali da se istraživanje mora provesti na mnogo većem broju ispitanika. Zadnji podaci instituta Weizmann pokazuju dramatični pad oboljenja, koji je počeo ovog mjeseca, nakon što su procijepljene prve dobne skupine - one starije od 60 godina i sad se trend proširio i na sljedeće dvije skupine koje su primile obje doze cjepiva.

Zemlja je počela ublažavati mjere ograničenja i nositeljima tzv. zelenih propusnica, koje potvrđuju da su cijepljeni, omogućen je širi raspon aktivnosti. U zemlji još uvijek ima mnogo necijepljenih posebno onih mlađih od 16 godina koji nisu obuhvaćeni programom cijepljenja jer nema kliničkih istraživanja djelovanja cjepiva na djecu.

Klinička ispitivanja druga dva cjepiva odobrena u Europskoj uniji također pokazuju smanjenje transmisije virusa.

Istraživanje cjepiva Moderna pokazalo je da je testiranje brisa kod osoba cijepljenih jednom dozom dovelo do pada od dvije trećine asimptomatskih infekcija. No, kako su ti brisevi uzeti svaka dva tjedna stručnjaci poručuju da je potrebno rezultate potvrditi češćim uzimanjem briseva jer su u dvotjednim intervalima mogle promaknuti neke infekcije.

Istraživanje utjecaja cjepiva AstraZenece na širenje virusa pokazalo je da je uočeno 50 postotno smanjenje aspimtomatske zaraze kod cijepljenih nakon uzimanja brisa svakog tjedna.

Tvrtka je početkom veljače objavila da su prvi rezultati treće faze kliničkog ispitivanja cjepiva AstraZenece, koje je obuhvatilo britanske dobrovoljce, pokazali da se transmisija virusa smanjila do 67 posto nakon prve doze, a 50 posto nakon druge doze. Učinkovitost toga cjepiva, prema novijim rezultatima istraživanja, uz razmak od više od 12 tjedana između dvije doze cijepljenja, raste do 82 posto.

Cjepivo se, prema analizi rezultata programa cijepljenja u Škotskoj u kojoj je cijepljeno više od milijun ljudi uglavnom AstraZenecom i Pfizerom, pokazalo najučinkovitijim u sprječavanju hospitalizacija zbog teškog oblika covida-19 u dobnim skupinama starijim od 80 godina. Već nakon četiri tjedna od prve doze AstraZeneca pokazala se u pogledu sprječavanja tih hospitalizacija učinkovitom 94 posto, a Pfizer/BioNTech 85 posto.