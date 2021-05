Austrijski ministar zdravstva: Indijska mutacija koronavirusa ne ugrožava plan otvaranja Austrije

„Nova indijska varijanta koronavirusa, i pojava sumnjivih slučajeva u Salzburgu i Gradišću, sa sadašnjeg stanovišta, neće dovesti u opasnost plan otvaranja zemlje 19. svibnja“, rekao je novi austrijski ministar zdravstva Wolfgang Mückstein u nedjelju za domaću novinsku agenciju APA pojasnivši:

„Želio bih ukazati na to da WHO (op. Svjetska zdravstvena organizacija) indijski soj koronavirusa još do sada nije ocijenio zabrinjavajućim, kao primjerice britanski“. Mückstein je istakao da se razvoj situacije u austrijskim pokrajinama pomno prati.

Kako su jučer javili austrijski mediji u Flachgau u austrijskoj pokrajini Salzburg zabilježena su dva sumnjiva slučaja zaraze indijskim sojem koronavirusa B.1.617 , te tri u Nickelsdorfu u pokrajini Gradišće. Da li je nova, indijska virusna mutacija doista stigla i u Austriju biti će, kako su najavili virolozi, poznato sredinom ili krajem slijedećeg tjedna kada će imati rezultat postupka sekvenciranja.

Ono što je Austrija već preventivno učinila je da je od sutra dodatno postrožila odredbe o ulasku putnika iz Indije u ovu alpsku zemlju. Uz već prethodno donesenu zabranu sletanja zrakoplova iz Indije u austrijske zračne luke, ulaz u zemlju je od sutra jedino dozvoljen osobama sa stalnim boravkom u Austriji uz obvezan PCR test ne stariji od 72 sata i 10-dnevnu karantenu, koju se može prekinuti nakon pet dana samoizolacije negativnim PCR testom.

Vezano uz cijepljenje austrijski ministar zdravlja je rekao kako je on za razgovor s „neodlučnima“ i pojašnjenje značaja cijepljenja za pojedince i društvo, te da je „protiv uvođenja obveze cijepljenja“.

„Moja ciljna skupina su oni koji su neodlučni, i moramo narednih tjedana doći do njih i objasniti im koliko je cijepljenje važno“, rekao je Mückstein za APA-u dodavši:

„Nama su potrebni cijepljeni ljudi, ako želimo okončati pandemiju i tako se vratiti našem prijašnjem životu. A to možemo ostvariti samo cijepljenjem, to ne možemo ostvariti testiranjem“.

Na upit što ako se netko ne želi cijepiti, ministar je odgovorio: „I to se mora respektirati“. Napomenuo je kako su kazne „besmislene“, te da je bolje ljudima objasniti o čemu se radi i udobrovoljiti ih za cijepljenje. Istakao je kako ima i skupina ljudi koja „ne može biti cijepljena“ iz opravdanih razloga.

„Naš zajednički cilj je da se svaka odrasla Austrijanka i odrasli Austrijanac, koji se žele cijepiti, budu cijepljeni do kraja lipnja ili početka srpnja“, poručio je Mückstein.

Najavio je kako će najkasnije krajem svibnja austrijske pokrajine početi cijepiti ljude na radnim mjestima. „Dobrom“ je ocijenio akciju pokrajine Donje Austrije koja od 10. svibnja počne cijepiti sve starosne skupine građana starijih od 16 godina, jer se time, kako je rekao, i mlađima „otvara perspektiva“.

Austrijski ministar zdravstva rekao je kako je protiv cijepljenja u ljekarnama,s obzirom da trenutačno zaista ima „dovoljno mogućnosti“ i lokacija otvorenih za cijepljenje.

Vezano uz „zelenu putovnicu“ istakao je kako „digitalna rješenja s QR kodom dolaze u obzir tek početkom lipnja“.

„Tu posebno moramo paziti na zaštitu podataka“, upozorio je Mückstein poručivši:

„Naš zajednički cilj u Austriji mora biti –zelena putovnica – na razini EU, jer nema smisla razvijati paralelnu strukturu, u sklopu koje će također još savezne pokrajine željeti etablirati različita rješenja“.

Vezano uz „otključavanje“ Austrije 19. svibnja austrijski ministar zdravlja je rekao kako će za određena područja, od ugostiteljstva i hotelijerstva do kulture i sporta „ulaznica“ biti negativni korona testovi. Uz naznaku da antigen test ne smije biti stariji od 48 sati, a PCR ne stariji od 72 sata. Najavio je mogućnost da i PCR samotestiranje kod kuće uz predočenje određenog QR koda i provjeru identiteta bude priznato, ali samo za 24 sata kao „ulaznica“ za restorane, kafiće, hotele, frizere & CO te kulturne i sportske priredbe.

Istaknuo je kako će i djeca starija od 10 godina trebati testove, te da se rasprava još vodi da li će i školski testovi vrijediti kao „ulaznica“ za navedena područja.

Mückstein je posebno naglasio kako osobe koje su već cijepljene prvom dozom cjepiva, nakon tri tjedna ili točnije 22 dana od toga više se nisu obvezne testirati, a potvrda o cijepljenju vrijedi im kao „ulaznica“ za sva prethodno navedena područja i priredbe.

