Kurzova vlada s 300 milijuna eura upošljava 50.000 dugo nezaposlenih

Dan uoči 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, austrijski kancelar Sebastian Kurz potpomognut ministrom rada Martinom Kocherom i ministricom zaštite klime i okoliša Leonore Gewessler najavio je u petak na konferenciji za medije u Beču novu akciju austrijske vlade „Odskočna daska“, kojom namjerava za 50.000 osoba koje su već dugo vrijeme nezaposlene, posebice starije od 50 godina, ponovno osigurati posao.

„Projekt ćemo u ljeto staviti u pogon“, rekao je Kurz pojasnivši: „U akciju ćemo uložiti 300 milijuna eura, a sadržavati će savjetovanje, zbrinjavanje i posebne treninge za uključivanje na tržište rada“. Kancelar je zamolio privatne poduzetničke tvrtke da podupru vladinu akciju kako bi do kraja 2022. godine 50.000 nezaposlenih u Austriji ponovno imalo posao.

„Ekologizacija također može biti motor zapošljavanja“, istakao je Kurz, koji je uvodno podsjetio na vladin prioritetni cilj da se još ove godine pola milijuna nezaposlenih ponovno zaposli. „Najvažniji korak je savladavanje pandemije koronavirusa, a u ljeto bi mogli biti tako daleko“, ustvrdio je austrijski kancelar dodavši: „U međuvremenu, s 3 milijuna cijepljenih u Austriji, preskočili smo kamen temeljac za to“. „Do kraja sljedećeg tjedna, svaki drugi u Austriji, tko se želi cijepiti, biti će cijepljen“, napomenuo je Kurz. „Otvaranje u svibnju trebao bi biti već prvi turbo za tržište rada“, poručio je.

Istakao je kako je stoga pravi trenutak za pomoć nezaposlenima koji su već duže vrijeme na Zavodu za zapošljavanje, a riječ je uglavnom o osobama starijim od 50 godina, čiju je situaciju i izglede da nađu posao pandemije „dodatno pogoršala“. Ministar rada Kocher je potom predstavio pojedinosti navedene vladine Akcije „Odskočna daska“.

„To će biti proces u tri koraka. Prvi je savjetovanje i zbrinjavanje, drugi je poseban trening i pripreme, a treći predviđa uključivanje osobe na tržište rada uz državno subvencioniranje plaće novozaposlene osobe na godinu dana“, istaknuo je Kocher pojasnivši: „Tvrtke koje se priključe akciji i zaposle nezaposlenu osobu dobivat će 12 mjeseci od države subvenciju za pokrivanje maksimalno 50 posto plaće novozaposlenog radnika, uz uvjet da je bio prijavljen kao nezaposlen najmanje prije početka pandemije i duže“.

Ministar rada je napomenuo da će se ponovno zapošljavanje dugo nezaposlenih financirati iz Fonda za obnovu EU-a, i to prvotno s 300 milijuna eura. „Ovom Akcijom ulažemo u budućnost“, poručio je Kocher. Istoga mišljenja bila je i ministrica zaštite klime i okoliša Gewessler koja je rekla kako „svaki euro uložen u zaštitu klime daje perspektivu za bolju, zajedničku budućnost“ I „osigurava nova radna mjesta“, dodala je. Napomenula je da se je zanimanje za ulaganja u „zelena područja“ povećalo, a broj tvrtki koje traže državnu subvenciju za projekte zaštite okoliša udvostručio u odnosu na lani u isto vrijeme, što je prema ministričinim riječima „apsolutni rekord“.

Novinare je zanimalo i kancelarovo mišljenje oko sigurnosti ruskog cjepiva „Sputnik V“, koja je posljednjih dana spominjana u negativnom smislu. Kurz je rekao kako ta izvješća provjerava austrijsko Ministarstvo zdravlja, a da su pregovor Austrije s Rusijom oko Sputnika „na dobrom putu“. Istakao je kako je upotreba ruskog cjepiva ovisna o dozvoli Europske agencije za lijekove (EMA). Vezano uz „zelenu putovnicu“ Kurz je rekao da će na europskoj razini doći u ljeto, ali da će biti i „određenih razlika“ od zemlje do zemlje.

Napomenuo je da će u Austriji startati 19. svibnja zajedno s „otvaranjem“ Austrije i to u vidu potvrde o cijepljenju, ozdravljenju i testiranju. „Mi ne želimo dugo čekati“, pojasnio je dodavši kako će „zelena potvrda“ biti „ulaznica“ za ugostiteljstvo, turizam, kulturu i sport. Odgovarajući na pitanje od kada vrijedi za cijepljene osobe da su imunizirane odnosno da imaju dovoljnu zaštitu od koronavirusa i ne moraju više na testiranje, nego im je potvrda o cijepljenju „ulaznica“ za restorane, kafiće & CO, te kulturne i sportske priredbe, Kurz je rekao kako je to tri tjedna ili točnije 22 dana nakon primitka prve doze cjepiva.

