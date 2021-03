Austrija uvodi rigorozne kazne: Za ekstremno prekoračenje brzine ostaje se i bez auta

Zbog brojnih prometnih nesreća posljednjih tjedana i mjeseci i među mladim vozačima sve popularnijih ilegalnih brzinskih utrka austrijskim cestama savezna vlada Austrije na čelu s kancelarom Sebastianom Kurzom odlučila je prebrzu vožnju i ekstremno prekoračenje brzine rigorozno kažnjavati, izvijestila je u srijedu na konferenciji za novinare u Beču ministrica prometa, infrastrukture i zaštite okoliša Leonore Gewessler, potpomognuta pokrajinskim vijećnikom Salzburga Stefanom Schnöllom.

Gewessler je predstavila Paket novih prometnih propisa, od kojih bi većina trebala stupiti na snagu još prije ljeta. Riječ je, primjerice, o dvostruko višim kaznama za prometne prekršaje od dosadašnjih iznosa, udvostručenju razdoblja oduzimanja vozačke dozvole, obveznom ponovnom utvrđivanju sposobnosti upravljanja vozilom kod prometnog psihologa u opetovnim prekršajnim slučajevima te novini na austrijskoj zakonodavno-prometnoj sceni: žestokom sankcioniranju ekstremnog prekoračenja dopuštene brzine – oduzimanjem automobila.

Mjera oduzimanje vozila u posebno teškim slučajevima stupit će, kako je rečeno, na snagu do kraja ove godine s obzirom na to da se još mora zakonski regulirati što će se događati s oduzetim vozilom ako za upravljačem kao prekršitelj nije sjedio njegov vlasnik.

„Nije riječ samo o kaznenim nego i o preventivnim mjerama“, istaknula je austrijska ministrica prometa ukazavši na međunarodne primjere poput Švicarske gdje se oduzimanje auta pokazalo „učinkovitom mjerom“. Gewessler je potom predstavila buduće mjere kažnjavanja prekoračenja brzine u naseljenom i nenaseljenom području odnosno nedozvoljenog „brzinskog divljanja“ austrijskim prometnicama.

Zakonodavac je predvidio da svaki vozač koji opetovano dopuštenu brzinu u naseljenom mjestu prekorači (najčešće je to 30 ili 50 kilometara na sat) za 80 kilometara na sat, a u nenaseljenom području za 90 kilometara na sat – ostaje bez auta. Uz to, vozaču se izriču i dodatne kazne za prebrzu vožnju: novčana do 5000 eura i oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci, uz obvezan posjet prometnom psihologu.

„Znamo da auto kod prekoračenja brzine postaje oružje“, rekao je Schnöll dodavši kako je „tuning scena, primjerice u Koruškoj, također u fokusu političara“. „Smatramo da će oduzimanje auta imati učinak“, pojasnio je salzburški vijećnik nadležan za promet, u čijoj su pokrajini isto tako već zabilježene ilegalne utrke mladih vozača automobila.

Kuratorij za sigurnost prometa na austrijskim prometnicama novi Paket vladinih mjera za sankcioniranje prebrze vožnje ocijenio je „korakom u pravom smjeru“, uz opasku da je šestomjesečno oduzimanje vozačke dozvole u takvim teškim slučajevima preblaga kazna i da je treba udvostručiti. „Minimalni program u sigurnosti prometa plaća se ljudskim životima“, upozorio je direktor prometno-sigurnosnog Kuratorija Othmar Thann. Zadovoljstvo izmjenama kaznenih odredbi za prometne prekršaje vezane uz prekoračenje dozvoljene brzine izrazio je i Austrijski auto-moto-touring klub (ÖAMTC).

