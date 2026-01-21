Austrijska Vlada postrožila politiku integracije. Uvodi kazne onima koji odbiju učiti njemački i prihvatiti demokratske vrijednosti

Više nema popuštanja! Austrijska Vlada odučila je uvesti reda i pooštrava svoj pristup politici integracije migranata i azilanata u austrijsko društvo.

Kako je u srijedu na konferenciji za novinare u Saveznom kancelarstvu u Beču rekla ministrica integracije Claudia Bauer iz Narodne stranke (ÖVP), ubuduće će one osobe s migrantskom pozadinom, koje “odbiju integraciju” biti kažnjeni oštrim kaznama - na primjer, zbog odustajanja od jezičnih tečajeva učenja njemačkog ili tečajeva upoznavanja s demokratskim vrijednostima, kao i ako odbiju potpisati “Povelju o vrijednostima” austrijskog društva”. I to, ne samo skraćivanjem ili ukidanjem socijalnih naknada nego i admistrativnim kaznama.

Na Pressici je također rečeno da je Katalog s predviđenim kaznama još u izradi, uz poruku da je “Povelja o vrijednostima” predstavlja ”daljnji razvoj” Deklaracije o integraciji, predstavljen u jesen prošle godine.

Ministrica Bauer je također iznijela alarmantne podatke kako je prošle godine više od 2.000 polaznika tečaja o vrijednostima austrijskog demokratskog društva i čak 10.000 polaznika tečaja učenja njemačkog jezika - prijevremeno prekinulo navedene tečajeve. Uz opasku, kako se tome mora stati na kraj, jer troškovi tečajeva se pokriva iz državne blagajne, koju pune austrijski porezni obveznici.

Državni tajnik za zaštitu države u Ministarstvu unutarnjih poslova, socijaldemokrat (SPÖ) Jörg Leichtfried je na Pressici naglasio da će se pod geslom “Čovječnost i red”, također jače kontrolirati razne migrantske Udruge. Pojasnio je kako se ne radi o velikoj većini ljudi s migrantskom pozadinom koji žive u Austriji nego o “10 posto onih, koji odbijaju poštovati demokratske vrijednosti”.

Prema Leichtfriedovim riječima u fokusu pojačanih kontrola biti će Udruge za borilačke sportove, gdje su uočene ekstremističke tendencije. “Islamski ekstremizam je zajedno s desničarskim ekstremizmom najveća prijetnja za sigurnost Austrije”, istakao je državni tajnik za zaštitu države iz austrijskog MUP-a. Napomenuo je kako se austrijska Vlada namjerava više angažirati na europskoj razini, na primjer s ciljem da se Muslimansko bratstvo klasificira kao teroristička organizacija.

Yannick Shetty, šef Kluba parlamentarne stranke Neos, koja zajedno na vlasti s “narodnjacima” (ÖVP) i socijaldemokratima (SPÖ) je novinarima rekao kako su nove Vladine mjere “promjena paradigme”. Naglasio je kako je pravna država usmjerena na “pooštravanje” trenutne situacije koja vlada u integracijskoj politici.

“Nikome neće biti zabranjena sloboda mišljenja, ali određene ideologije, ne smiju se, i neće se tolerirati”, poručio je Shetty.