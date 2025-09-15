Hrvati počeli rezervirati aranžmane za skijanje: Susjedi objavili cijene na popularnom skijalištu, imaju jednu novost

Iako se dio Hrvata još uvijek kupa na Jadranu, a bablje ljeto, kako se čini, nastavit će se, mnogi ljubitelji zimskih radosti, već razmišljaju kamo će na skijanje. Kako nema školskih praznika u veljači, vjerojatno će ići na skijanje drugi tjedan u siječnju. Taj tjedan ulazi u visoku sezonu, a to znači i skuplje aranžmane. Aranžmani za skijanje, kažu u agencijama, itekako se bukiraju. Cijene su visoke, no ovisi bira li se apartmanski ili hotelski smještaj, piše Dnevnik.hr. A koliko bi otprilike sve koštalo obitelj s dvoje djece od 10 godina? Šestodnevna ski karta po osobi je otprilike 380 eura, odnosno 190 po djetetu. Škola skijanja oko 380 eura po djetetu za tjedan dana. Apartman, čuli smo, otprilike 1200 eura. Za ono osnovno četveročlana obitelj treba izdvojiti najmanje 3100 eura. Bez hrane i pića. Od zemalja koje se najčešće biraju izdvajaju se Francuska, Italija, Slovenija i Austrija, a povremeno je u jednom dijelu Hrvatske popularna i Bosna i Hercegovina.

Kako javlja Klix.ba, Olimpijski centar Jahorina službeno je otvorio pretprodaju skijaških karata, koja traje od 15. rujna do 15. listopada. U ponudi je paket od 10 dana ili večeri skijanja po cijeni od 520 KM (oko 265 EUR), što znači da jedan dan skijanja stoji samo 52 KM i može se iskoristiti u bilo kojem razdoblju sezone. Uz to, sezonska karta za dnevno skijanje sada uključuje i noćno skijanje, a cijena joj je 1500 KM (oko 767 EUR), umjesto dosadašnjih 2150 KM. Posebna opcija je i sezonska karta za dnevno skijanje radnim danima, koja stoji 975 KM (oko 499 EUR) i uz koju također dolazi besplatno noćno skijanje.

Novost je i pomaknuta dobna granica. Dječja karta vrijedi za sve do navršenih 14 godina. Besplatno je skijanje za djecu do 6 godina.

"Dječja karta za 10 dana skijanja (dnevno ili noćno) – umjesto 450 KM, u pretprodaji stoji 360 KM (oko 184 EUR). Sezonska karta za djecu radnim danima dostupna je za 533 KM i uključuje besplatno noćno skijanje, dok sezonska dječja karta s uključenim vikendom (dnevno i noćno skijanje) iznosi 820 KM“, priopćeno je iz Olimpijskog centra Jahorina. Sve karte sa sniženim pretprodajnim cijenama moguće je kupiti online putem web shopa OC Jahorina ili izravno na blagajnama na Poljicama, radnim danom od 8 do 16 sati.

"Ni to nije sve – posebnu vrijednost pretprodajnim kartama daje i činjenica da će se odabrane moći koristiti i na skijalištu Igrišta, što znači da ljubitelje zimskih sportova očekuju čak dva skijaška centra i bezbroj pogodnosti u jednoj sezoni. Zimska sezona na olimpijskoj planini nije samo sportski doživljaj, već i prilika za druženje, stvaranje uspomena i uživanje u čaroliji planine. Upravo zato, pretprodaja je najbolji način da se osigura ulaznica za nezaboravne trenutke i da svi ljubitelji skijanja dočekaju zimu spremni, prvi zauzimajući svoje mjesto na stazi“, stoji u priopćenju.