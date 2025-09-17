Austrija u Hrvatsku deportirala 11 stranaca - najviše Afganistanaca

Austrija je u srijedu prijepodne u Hrvatsku protjerala 11 stranaca, koji nisu imali dozvolu za boravak u ovoj alpskoj zemlji, potvrdilo je domaćim medijima austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova. Riječ je o šest muškaraca i pet žena. Sedam prognanih je iz Afganistana, dvoje je iz Rusije, jedna osoba je iz Turske, te jedna žena iz Somalije.

Kako je austrijski MUP pojasnio ovu “Nacionalnu operaciju povratka” (“National Return Operation”), organizirala je i koordinirala Austrija. Uz opasku kako je odredište bila Hrvatska. Zrakoplov s 11 deportiranih osoba poletio je danas u 10 sati iz Beča. Također je naglašeno da nitko od 11 osoba nije imap pravno obvezujuću osudu.

“Deportacije su dio dosljedne, stroge i stoga pravedne politike azila. Svaki dan, Austriju mora, u prosjeku napustiti 35 ljudi, To je oko 13.000 godišnje, od kojih je više od polovice počinilo kaznena djela”, rekao je za “Heute” austrijski ministar unutarnjih poslova, narodnjak (ÖVP) Gerhard Karner.

Prošli četvrtak u Ministarstvu unutarnjih poslova u Beču održan je sastanak s aktualnim dužnosnicima afganistanske administracije. U sklopu priprema za deportaciju identificirano je 30 u Austriji osuđenih kriminalaca iz Afganistana. Navedene osobe, osuđene su, između ostalog, za teška kaznena djela: pokušaj ubojstva, silovanje tešku pljačku, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, krađu, provalu opasne prijetnje, otpor državnoj vlasti, te kaznena djela vezana uz droge.

Ministar G. Karner Foto: Snježana Herek

Ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da “nastavlja intenzivno raditi na olakšavanju izgona kriminalaca u Siriju i Afganistan”. U prvoj polovici godine gotovo svaki dan je u prosjeku iz Austrije deportirano 35 osoba, koji su bili kriminalci ili nisu imale boravišnu dozvolu.Prošli četvrtak u Bugarsku je deportirano sedam osob., Prema izjavama iz austrijskog MUP-a to što čini Austrija predstavlja “pionirsku ulogu u Europi, u pogledu stroge, ali pravedne politike azila i deportacije”.