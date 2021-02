Austrija produžila korona model skraćenog rada za daljnja tri mjeseca

Vlada je korona model skraćenog radnog vremena produljila za daljnja tri mjeseca, to znači do 30. lipnja“, rekao je u srijedu na konferenciji za novinare u Beču austrijski ministar rada Martin Kocher, u nazočnosti više sugovornika, nakon zasjedanja Vijeća austrijskih ministara.

„To nije dugoročan model“, istakao je Kocher najavivši kako je nakon lipnja vladin cilj „postupan izlazak“ iz kriznog modusa skraćenog rada u normalni modus odnosno povratak na rad u puno radno vrijeme. Da to na dulje vrijeme ne može izdržati ni država govori podatak da trenutačno u Austriji čak 465.400 zaposlenih radi skraćeno.

„Skraćeni rad je u sadašnjem obliku potreban tako dugo dok se Austrija potpuno ne otvori, ali to ne može biti dugoročni model“, dodao je ministar rada. Također je pojasnio da i u četvrtoj fazi produljenja skraćenog rada, koja počinje 1. travnja i traje do 30. lipnja i nadalje ostaje nadoknada za netto primanja zaposlenika u visini od 80 do 90 posto njihove prijašnje plaće za puno radno vrijeme. Radno vrijeme u normalnom slučaju može biti skraćeno za najviše 30 posto, napomenuto je na Pressici, a u branšama koje su zbog lockdowna već tjednima i mjesecima „zatvorene“, moguće je čak i skraćenje na nula posto.

Kocher je istaknuo kako država poslodavcima daje 60 posto financijske potpore, ako svoje zaposlenike u vrijeme krize i skraćenog rada šalju u austrijski Servis za zapošljavanje (AMS) na dodatno obrazovanje i stjecanje viših kvalifikacija.

Ministar financija Gernot Blümel je na konferenciji za novinare izvijestio javnost kako je vlada do sada već isplatila 32 milijarde eura pomoći teško pogođenima koronakrizom.

„Najviša stavka je nadoknada za skraćeno radno vrijeme, koja iznosi više od 10 milijardi eura“, istakao je ministar financija istaknuvši važnost modela skraćenog radnog vremena za spas radnih mjesta.

Ministar zdravlja Rudolf Anschober je rekao kako u potpunosti podržava model skraćenog radnog vremena, jer mu je kao ministru zdravlja i ministru za socijalnu skrb izuzetno važno da „zdravstvena kriza izazvana koronavirusom ne preraste u socijalnu krizu“.

Potom se je osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju u zemlji izvijestivši o 1.735 novozaraženih i 30 umrlih u proteklih 24 sata.

„To odgovara očekivanjima“, istakao je Anschober dodavši da je situacija unatoč laganog porasta broja novozaraženih „ stabilna“. Napomenuo je da je i broj smrtnih slučajeva u znatnom padu, posebice u staračkim domovima.

„Donedavno je bilo 4.300 do 4.400 smrtnih slučajeva, a sada ih je 415, dakle jedna desetina“, ustvrdio je ministar zdravlja. Ono što prema njegovim riječima trenutačno zadaje najveću glavobolju svima su „znatno zaraznije“ mutacije koronavirusa, britanska i južnoafrička također prisutne i u Austriji.

„Time je i rizik zaraze 30 do 40 posto viši“, poručio je Anschober, pozvavši Austrijance na oprez i daljnje striktno pridržavanja mjera zaštite od koronavirusa. „Sada su odlučujući tjedni“, upozorio je.

Predsjednica Radničke komore Renate Anderl je rekla kako je posebno važno kontrolirati sve one koji prijave skraćeni rad, da ne dođe do zlouporabe. Također je tražila da se u skoro vrijeme pojasni što će biti od 1. srpnja, nakon završetka četvrte faze produžetka modela skraćenog rada.

„U svakom slučaju mora se voditi računa da za radnike ne dođe do pogoršanja situacije“, poručila je Anderl.

Predsjednik Saveza sindikata Austrije Wolfgang Katzian je videoporukom poručio kako je model skraćenog rada „važan instrument“ za očuvanje radnih mjesta i smanjene nezaposlenih i treba ga zadržati dok je potrebno. Istoga mišljenja bio je i predsjednik Udruge austrijskih industrijalaca Georg Knill.

