Zgrada ima samo 13 godina, a stanovi su nam popucali poput onih u centru

Zgrada u Gotovčevoj 9 podignuta je prije 13 godina, no u stanovima u njoj, žale se oni koji ondje žive, pukotine su nalik na brazde koje je potres ostavio na starim zdanjima u centru. No, kažu, u ovome slučaju Richteri nisu glavni krivac iako su sve pogoršali. Već to što, objašnjavaju, svaki put kad ispod zgrade prođe auto ili kombi cijela zavibrira, a po zidovima i stropovima nastaju pukotine koje se s godinama šire. A takvo se što, uvjereni su stanari, u novogradnji ne bi smjelo događati.

Treba ga zatvoriti

Razlog? Prolaz koji zgradu smještenu preko puta škole u naselju Špansko-Oranice dijeli na dva dijela, a koristi se kao pristup parkiralištu te za dostavu u ugostiteljske objekte i trgovine. Svakodnevno onuda prolaze na deseci auta, kombija i kamiona pa vožnja stvara vibracije koje su, tvrde stanari, s godinama narušila statiku zgrade i stvorila štetu u njihovim domovima koju su potresi samo “pojačali”.

– Pukotine su na sve strane, horizontalne i vertikalne – opisuje Srećko Tolić, čiji je stan točno iznad prolaza. Predstavnik stanara Dražen Liciburg doveo je, kaže, prije dvije godine i sudskog vještaka koji je zgradu detaljno pregledao i ustanovio, ističe, da je razlog štete kombinacija neadekvatne gradnje i opterećenja prolaza velikim brojem vozila.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 01.02.2021., Zagreb - Stanari u Ulici Vlade Gotovca 9A u Spanskom imaju stetu na zgradi i u stanu jer je kroz nju napravljen prolaz za automobile do parkiralista te se stvaraju vibracije kada prolaze dostavni kamioni. Problem je sto se ne moze bas nigdje napraviti drugi ulaz u parkiraliste jer bi se inace islo preko uredjene pjesacke setnice, a to nitko ne zeli. Veci dio stete je napravio i potres iako to ljudi ne prihvacaju nego su njima problem kamioni i vibracije. Branka Oletic Kramaric Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

– A kako je zgradu, kao i cijelo naselje, od 2003. do 2009. gradila država, obratili smo se Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) koja je upravljala projektom i tražili da nešto učine. No, nisu htjeli reagirati i sad smo protiv njih pokrenuli i sudski spor – govori Liciburg. Pomoć su, dodaje, pokušali dobiti i od Grada, no bezuspješno.

– Iako je riječ o javnome prolazu, oni tvrde da je to naše privatno vlasništvo i da trebamo štetu sanirati sami. Nakon potresa statičari su na njega stavili žutu naljepnicu, no auti i dalje onuda prolaze – očajan je Liciburg.

Osjećaju se i prevarenima, govori nam Branka Oletić Kramarić s prvog kata, a traže i da se prolaz hitno zatvori te promet preusmjeri na šetnicu koja je paralelna sa zgradom jer, dodaje susjed Dragutin Pulec, strahuju i od novih podrhtavanja pa bi sve drugo bilo neprihvatljivo.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 01.02.2021., Zagreb - Stanari u Ulici Vlade Gotovca 9A u Spanskom imaju stetu na zgradi i u stanu jer je kroz nju napravljen prolaz za automobile do parkiralista te se stvaraju vibracije kada prolaze dostavni kamioni. Problem je sto se ne moze bas nigdje napraviti drugi ulaz u parkiraliste jer bi se inace islo preko uredjene pjesacke setnice, a to nitko ne zeli. Veci dio stete je napravio i potres iako to ljudi ne prihvacaju nego su njima problem kamioni i vibracije. Ostecenja u stanu Branke Oletic Kramaric. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

APN: Sve po propisima

U gradskom Zavodu za prostorno uređenje ističu da je problem ponajprije “pitanje kvalitete gradnje te održavanja zgrade i podzemne garaže”, kao i da je APN ishodio svu dokumentaciju na temelju koje je potvrđeno da su objekti tehnički ispravni. Odbacuju i ideju o zatvaranju prolaza te preusmjeravanju vozila na šetnicu. – Tako bi se, rješavajući pojedinačni problem uzrokovan neodgovarajućom gradnjom ili održavanjem građevine, stvorio puno veći problem zajednici koja živi uz šetnicu ili je koristi – kažu.

I u APN-u navode da su prije izdavanja uporabnih dozvola za svaku od 28 zgrada u naselju obavili tehnički pregled koji je potvrdio da je sve rađeno po propisima. Dodaju i da su “probijeni” jamstveni rokovi, dvije godine za moguće probleme s instalacijom te deset u slučaju eventualne štete na zgradi, a naglašavaju i da je slučaj na sudu pa više od toga ne mogu komentirati.