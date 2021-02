'Dotepenec iz Bosne' poručio: Zgodnoj Zagrepčanki nešto dobacimo, a kad Holy prolazi, pravimo se da radimo

Objava Mirele Holy u kojoj kritizira plan cijepljenja izazvala je raspravu na Twitteru, ali i brojne komentare oko izraza "dotepenci" kojim se koristila.

"Mi, Zagrepčani, fakat smo magarci, šutimo kao zadnji papci iako su nas stavili posljednje u Hrvatskoj na popis za cijepljenje. Em što u Zagrebu živi najviše ljudi, gustoća naseljenosti koja omogućuje širenje bolesti je najviša, ali, eto, zadnji smo u redu za cijepljenje. Zašto?" napisala je Holy, a potom dodala kako su se u Zagrebu preko reda cijepili "različiti dotepenci".

Nije. I u ZG su se cijepili preko reda razliciti dotepenci. — Mirela Holy (@mirela_holy) February 15, 2021

Taj izraz označava doseljenike, a često se koristi u pogrdnom kontekstu. Mnogu su Holy osudili zbog korištenja te riječi, dok su se drugi s time našalili. Jedan takav komentar, kako prenose Vijesti.hr, napisao je muškarac na Facebooku, nazivajući i sebe dotepencem te opisujući karakteristike Bosanaca koji rade na gradilištima u Zagrebu.

"Ja sam isto dotepenec iz Bosne, također me nije pogodila izjava gospodične Mirele, ne smatram to nečim uvredljivim ili da sam manje vrijedan jer mi, dotepenci, pošteno zarađujemo svoj kruh viseći po bauštelama Zagreba. Nismo vam mi neki ljudi od škole, ali ni od lopovluka, smisliti plan za ukrasti milijune previše je za naš bosanski mozak, za to je ipak zadužena ona druga polovica naše rodne grude. Nama Bosancima daj kramp, lopatu, miješalicu i žlicu, nešto gdje ne treba puno misliti, mana nam je jedino to da kad kraj bauštele prođe neka lijepa, mlada i zgodna Zagrepčanka, mi zviznemo ili dobacimo nešto tipa 'đes mala', na što se mlada dama nasmiješi. Kad Mirela Holy prolazi pored bauštele, mi se pravimo da radimo", poručio je.

