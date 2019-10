Australce šokiralo što rade s trkaćim konjima koji odu u mirovinu

Konjske utrke iznimno su popularan sport u Australiji koji povlači i velike svote novca na klađenju. Međutim, tamošnji su se novinari pozabavili sudbinom konja koje se zbog iscrpljenosti ili ozljeda mora umiroviti. Uobičajeno je da ih se negdje udomi, no to nije slučaj sa svih osam i pol tisuća grla za koje se na kraju svake sezone utvrdi da više ne mogu na stazu.

Otprilike četiri tisuće konja nekamo nestane, a otkriveno je kako to nije baš nestanak, nego ih se šalje u klaonice te se njihovo meso prerađuje te se dobivaju prehrambeni artikli, čak i hrana za kućne ljubimce, za izvoz u druge zemlje. Ova šokantna objava nastupila je uoči početka najskuplje svjetske utrke, sydneyskog The Everesta, a nekoliko tjedana prije prestižnog Melbourne Cupa. Iako slanje konja u klaonice nije nešto nelegalno, australske je novinare šokirala koliko je praksa stravično raširena. Tvrdilo se, naime, da ta brojka nije veća od jedan posto, no da neke države, poput Novog Južnog Walesa, nalažu da se svim konjima pronađe dom. Pogotovo je šok izazvao podatak da je u klaonicu poslano 300 konja koji su zajedno na utrkama osvojili 3,4 milijuna dolara.

VIDEO U sudaru dva kamiona smrtno stradao jedan konj: