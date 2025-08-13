Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 123
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
KOD ILOKA

Audi RS5 pun iznenađenja: Švicarac i Nijemac završili u zatvoru. Policija otkrila ukradeno vozilo, drogu i oružje

Ilok: Očevid nakon požara koji je izbio u zgradi Iločkih podruma
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
13.08.2025.
u 15:14

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o sigurnosti prometa na cestama odnosno Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, privedeni su na Općinski sud u Vukovaru, gdje su im izrečene novčane kazne, koje nisu platili, stoga su odmah zamijenjene kaznom zatvora

Policijski službenici su 10. kolovoza u blizini državne granice na području Postaje granične policije Ilok zaustavili osobni automobil Audi RS5 švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnji državljanin Švicarske, dok je suvozač bio 19-godišnji državljanin Njemačke. Prilikom postupanja, vozač je policijskim službenicima predao plinsko oružje s 50 komada pripadajućeg streljiva, hladno oružje te raspršivač dozvoljenih neškodljivih tvari, dok je suvozač predao vrećicu s manjom količinom hašiša i vrećicu s tragovima kokaina.

Izvršenom provjerom vozila utvrđeno je kako je raspisana međunarodna objava za vozilom te da je vozilo predmet kaznenog djela u inozemstvu. Vozilo, oružje i droga su privremeno oduzeti, a osobe dovedene u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost opojnih droga u organizmu vozača, no odbio se podvrgnuti liječničkom pregledu odnosno uzimanju krvi i urina radi analize te je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana i Zakona o sigurnosti prometa na cestama odnosno Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, privedeni su na Općinski sud u Vukovaru, gdje su im izrečene novčane kazne, koje nisu platili, stoga su odmah zamijenjene kaznom zatvora. Obojica su potom predani u Zatvor u Osijeku. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u odnosu na vozilo koje je predmet kaznenog djela.

Ključne riječi
granica oružje policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još