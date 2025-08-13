VIDEO Potukli se zbog neisplaćenih oklada na borbe bikova? Policija privela trojac nakon fizičkog obračuna

Tijekom borbe bikova održane 5. kolovoza u Viru kod Posušja, povodom Dana domovinske zahvalnosti, izbio je fizički sukob koji se navodno dogodio radi neisplaćenog dobitka od klađenja, javlja portal Hercegovina.info pozivajući se na podatke MUP-a Županije Zapadnohercegovačke.

Tučnjava na koridi u Posušju pic.twitter.com/IwEpNyt1T7 — hercegovina.info (@hercegovinainfo) August 9, 2025

Prema priopćenju, sve je navodno započelo verbalnom prepirkom, koja je ubrzo prerasla u tučnjavu. Policija je privela trojicu sudionika, dvojicu iz Čapljine i jednog iz Posušja. Nakon provedene prekršajne obrade, protiv njih će, po dovršetku postupka, biti pokrenute mjere sukladno Zakonu o javnom redu i miru.

Kako navodi Hercegovina.info, među privedenima je i 51-godišnji Rade Merdžan iz Čapljine, koji je prošle godine na Općinskom sudu u Čapljini priznao krivnju za teško premlaćivanje mladića u travnju 2024. godine, no presuda u tom slučaju nikada nije objavljena.