Apel lijeve oporbe: Ustavni sud mora reagirati zbog izbornih jedinica

Predloženi Zakon o izbornim jedinicama tema je na koju će se kompletna lijeva ili tzv. progresivna oporba okupiti danas u Saboru. Sastanak je sazvao predsjednik SDP-a Peđa Grbin i na njega pozvao sve oporbene stranke od centra nalijevo. Cilj je da se pokušaju dogovoriti kako će se postaviti vezano za predloženi zakon, odnosno da se pokušaju usuglasiti kako će vezano za predloženi zakon idućih tjedana nastupati u javnosti s obzirom na to da već danima naglašavaju kako HDZ-ov prijedlog ne zadovoljava ono što traži odluka Ustavnog suda. A to je ujednačavanje težine glasa birača i poštivanje administrativno-teritorijalnog ustroja. Sadašnji HDZ-ov model, kažu u tzv. progresivnoj oporbi, sadrži upravo rješenja za koja je Ustavni sud rekao da ne bi bila primjerena.

Razmatranje opcija

- Idemo razgovarati gdje smo i koje su nam opcije na raspolaganju protiv predloženog zakona. Sada je vrijeme za to jer sada znamo što nam točno vladajući predlažu, znamo koje sve to probleme otvara, znamo i što se događalo posljednjih dana s ustavnim stručnjacima, znamo i da je ustavna stručnjakinja Sanja Barić reterirala od prvotnog stajališta i idemo vidjeti kako i što možemo dalje - kazao je šef SDP-a Peđa Grbin koji, nije tajna, drži da prijedlog Zakona o izbornim jedinicama koji je Vlada predložila manje poštuje ono što je Ustavni sud odlučio nego sustav koji smo imali do sada.

VEZANI ČLANCI:

Zanimljivo je da se sastanak “progresivne oporbe” događa nakon što se, kako stvari stoje, odustalo od mogućnosti da se Prijedlog Zakona o izbornim jedinicama pokuša rušiti na referendumu, što je bila ideja koju je u javnost prva iznijela zastupnica Možemo Sandra Benčić. Međutim, od te ideje koja u Možemo! nije došla ishitreno teško da će išta biti s obzirom na to da u SDP-u smatraju kako to nije dobar način za ukazivanje na probleme sa zakonom. Odnosno, kako bi se teško uspjeli skupiti potpisi potrebni za referendum o izbornim jedinicama.

Sastanak bi mogao biti zanimljiv s obzirom na to da se zna da će mu nazočiti i Dalija Orešković u ime kluba stranke Centar i koja je nedavno ljevicu optužila za kukavičluk zbog odustajanja od prikupljanja potpisa za referendumsku inicijativu na kojoj bi se pokušalo rušiti sporni Zakon o izbornim jedinicama. Nepoznanica je i što će na sve kazati u Možemo!, odnosno što će reći Sandra Benčić koja također dolazi na sastanak i od koje je ideja o referendumu i krenula u javnost.

VEZANI ČLANCI:

Ukazivanje na nepravilnosti

U Možemo! su jučer za Večernji list rekli da referendum uvijek može biti posljednja opcija, ali da je prije toga potrebno napraviti jako puno toga da se ukaže na sve nepravilnosti u zakonu. Očekuju i apeliraju da se Ustavni sud uključi u zakonodavni proces, i to najkasnije u trenutku ulaska Prijedloga Zakona o izbornim jedinicama u saborsku proceduru.

- To je njihova odgovornost i oni to moraju učiniti jer je prijedlog koji je skuhao HDZ u Šeksovoj kuhinji i proceduralno i sadržajno suprotan od svega što je Ustavni sud rekao u svojoj odluci - naglasili su u Možemo!.