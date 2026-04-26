Aparthejd je Bećiroviću problem, osim kad ga upravo on dovede u Predsjedništvo

Suhoparni i četiri godine nevidljivi član troglavog Predsjedništva BiH Denis Bećirović već je u kampanji za jesenske izbore. Ne brinite se, ne govori on o ekonomiji, cijenama, kreditima u švicarcima, naftnoj krizi, pravosuđu ili korupciji. Ne spominje ni standard, boljitak, suficit, kamatne stope, burze, usklađivanje zakona s EU, pravednu raspodjelu bogatstva, namještene natječaje, limuzine i bankete političara, jablaničke žrtve koje su završile u živom blatu državnog nemara.

Ne, Bećirović se iznuždio na malobrojnim Hrvatima u BiH koji nikako da dođu u poziciju izabrati svoga predstavnika u to tijelo. U Strasbourgu, tom hramu političke pristojnosti, na pitanje izvjestitelja Zsolta Németha o pravu Hrvata da biraju vlastitog člana Predsjedništva BiH bahato je odgovorio da bi takav model nazvao "etničkim aparthejdom". A sam je izabran upravo po tom modelu, zajedno s kolegom Željkom Komšićem. Kad netko vlastitu političku poziciju nazove aparthejdom, nehotice je rekao sve i o sustavu, i o sebi, i o granicama političkog cinizma.