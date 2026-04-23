POLITIKA I NOGOMET

HDZ-ova Darijana Filipović: 'Navijat ću za reprezentaciju BiH, ogrnuta ovom zastavom'

Banja Luka: Milorad Dodik i Dragan Čović održali konferenciju za medije nakon sastanka
Zoran Krešić/Hina
23.04.2026.
u 23:07

'Gledat ću i navijati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa zastavom hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine', rekla je Darijana Filipović

Kandidatkinja HDZ-a BiH za hrvatsku članicu Predsjedništva Darijana Filipović izjavila je u četvrtak kako će s dresom reprezentacije i ogrnuta zastavom Hrvata navijati za nogometnu reprezentaciju te zemlje na Svjetskom prvenstvu ističući uspjeh „Zmajeva“ kao primjer političarima kako treba uvažavati različitosti. 

„Gledat ću i navijati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine sa zastavom hrvatskog naroda Bosne i Hercegovine“, rekla je Darijana Filipović gostujući u Dnevniku D Federalne radio televizije (FTV).  

Kao oko drugih političkih i društvenih tema, BiH je izrazito podijeljena oko uspjeha nogometne reprezentacije koja se plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Većina Hrvata u zemlji tradicionalno navija za nogometnu reprezentaciju Hrvatske 'Vatrene', a većina Srba podržava nogometnu reprezentaciju Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio kako neće navijati za nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. 

Polemike u zemlji izazvalo je i to što na stadionu u Zenici gdje je pobjedom nad Italijom izboren plasman za prvenstvo nije bilo niti jednog obilježja Hrvata i Srba, nego tisuće zastava s grbom bosanskih kraljeva Kotromanića 'ljiljanima' pod kojom je BiH primljena u UN 1992. i s kojima se identificiraju uglavnom Bošnjaci

Darijana Filipović je istupom na FTV-u ponudila novu kompromisnu perspektivu, uz očuvanje nacionalnog identiteta, ističući kako uspjeh mladih nogometaša može biti poticaj za drukčije političke i odnose između triju naroda.  "Mislim da mogu i da treba. To može biti primjer kako se uvažavaju različitosti, kako se međusobno poštuje, kako se uvažava drukčiji identitet, a sve u svrhu nekog zajedničkog interesa i cilja“, istaknula je HDZ-ova kandidatkinja.  Filipović ima i dodatni motiv da podržava reprezentaciju BiH budući da za nju igra njezin rođak, stoper Nikola Katić
Vatreni Darijana Filipović Hrvatska BiH Svjetsko nogometno prvenstvno

