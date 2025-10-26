Naši Portali
SLUŽBENI POSJET UKRAJINI

Anušić u Kijevu: 'Nevjerojatno je koliko rat u Ukrajini podsjeća na onaj u Hrvatskoj'

Osijek: Konferencija "Hrvatsko useljeništvo i gospodarski razvoj posebnosti i prilike"
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
26.10.2025.
u 20:19

Anušić je u nedjelju ujutro stigao u Kijev gdje će se u ponedjeljak sastati s ukrajinskim ministrom obrane Denisom Šmihalom

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji boravi u dvodnevnom službenom posjetu Ukrajini, rekao je u nedjelju u Kijevu da je nevjerojatno koliko ratni sukob u Ukrajini podsjeća na onaj u Hrvatskoj 1991. godine. Anušić je u nedjelju ujutro stigao u Kijev gdje će se u ponedjeljak sastati s ukrajinskim ministrom obrane Denisom Šmihalom. Po dolasku je obišao gradove u okolici Kijeva, poput Buče i Irpina, gdje je spriječen pokušaj ruskih snaga da zauzmu ukrajinski glavni grad, u prvim tjednima pune agresije Rusije koja je pokrenuta u veljači 2022. "Nevjerojatno je koliko podsjeća ovaj ratni sukob ovdje u Ukrajini na onaj u Hrvatskoj '91. godine. Oni koji su krenuli na Ukrajinu i oni koji su krenuli tada na Hrvatsku imali su iste izgovore zašto idu u taj rat. Isti su načini ratovanja, isti su krvavi potpisi", rekao je Anušić u izjavi za HRT.

"Samo u Buči je 560 civila ubijeno na ulici. Ubijali su ljude na ulici. Najmlađa žrtva imala je godinu i pol... Ukrajina proživljava već tri i po godine jedan horor, jedan strašnu brutalnu agresiju. Svijet koji pomaže treba nastaviti dalje pomagati, i politički i u svakom drugom smislu. Ako iz nikakvih drugih, onda iz ljudskih razloga", rekao je Anušić.

Dodao je da će glavne teme razgovora u ponedjeljak s ukrajinskim kolegom Šmihalom biti razmjena iskustava i suradnja vojnih industrija. "S ministrom ćemo svakako razgovarati o suradnji u obrambenoj industriji... Nekoliko naših industrija već je prisutno u Ukrajini, ali definitivno nekoliko ukrajinskih industrija je zainteresirano i za prisustvo na hrvatskom tržištu", rekao je. Također je naglasio da će se razmijeniti ratna iskustva s ukrajinskom stranom, što je izuzetno važno. "Iskustva koja smo mi imali u Domovinskom ratu prije 35 godina praktički su neusporedivo u doktrini ratovanja s ukrajinskim iskustvima. Danas, 35 godina nakon toga, iskustva s bojišnice u Ukrajini su predmet istraživanja... ne samo od strane Hrvatske nego svih zemalja svijeta, posebno velikih sila."

Hrvatska vlada od početka ruske agresije podržava i pomaže Ukrajini, a dosad joj je donirala 14 paketa vojne pomoći vrijednih 214 milijuna eura, priopćio je u nedjelju MORH.
Ukrajina Ivan Anušić

Komentara 2

TJ
tjako
21:09 26.10.2025.

E moj anusicu bolje ti je da se ostavis corava posla al ajde ako ces im uvalit nesto dronova sklopljenih u hr a made in china samo naprid...

ZO
Zorica48
20:30 26.10.2025.

Boze mili, Anusicu trebao si ti otici u Ukrajinu i pokazati kako se ratuje. Mozda bio ovaj grozan rat davno zavrsio. A ovako silna razaranja, poginuli i raseljeni. Kraj ovog rata se nevidi. Sastanci, sastanci, obecanja,.rukovanja, silna obecanja. I nista.

