Anušić o izjavi Grbina: Razumijem ih jer su izbori vrlo blizu, zato ne biraju sredstva

Novi ministar obrane Ivan Anušić dao je izjavu za medije nakon što je dobio povjerenje za tu funkciju u Saboru. Za njega je glasovalo 77 zastupnika, a 55 je bilo protiv. Prvo je upitan o burnom početku saborske rasprave odnosno izjavi Peđe Grbina da 'treba dobiti godišnju nagradu za skidanje gaća zbog promjene mišljenja o čelniku HEP-a'.

- Formulacije i teze koje oni iznose su lažne, drugi vas pokušavaju vrijeđati, omalovažavati, žao mi je što su na tako niskoj razini. Razumijem koliko je teško sjediti i slušati stvari koje su uvredljive, ponižavajuće, koje kad gleda netko, netko tko ne zna situaciju, osjeća susramlje kad skuša takve ljude i takve izjave. O Peđi Grbinu neću ništa govoriti. Moj životopis je jasan. Neka prikažu oni što su radili u svome životu, što su učinili za ovu državu, za ovaj narod, koliko iza njih stoji projekata i izbornih promjena, tko su oni. Razumijem jednu stvar, to je da su izbori vrlo blizu, ne biraju se sredstva, možda je to razlog zašto su van samokontrole - rekao je Anušić.

- Ključno je dovršiti sve što se radilo, nastaviti odlučnu suradnju s našim partnerima i početi rješavati probleme koji su bili na dnevnom redu, nisu se stigli riješiti. Prvenstveno kada govorimo o brodovima hrvatske ratne mornarice. Želim unaprijediti hrvatskog vojnika, hrvatsku vojsku.

Kazao je kako se jučer čuo s šefom Brodosplita Debeljakom.

- Zanima me što prije isporuka tih brodova. Nacrt proračuna je već donesen, kao takav će ići iduće godine, povećan je za iduću godinu za nekih 11 posto, dobar je i imamo kontinuirani rast - rekao je Anušić.

Kaže da ga nije iznenadilo što ga je premijer pitao da bude novi ministar obrane.

- Na neki način i reference koje ja imam, a one se uglavnom odnose na vrijeme koje sam proveo u oružanim snagama je možda bio presudni odabir zbog čega sam predložen za ovu funkciju - rekao je Anušić. Novinari su ga pitali o nagađanjima kako ga je premijer izabrao za tu funkciju ne bi li ga mogao kontrolirati s obzirom da je bilo slučajeva kada su se razilazili u mišljenjima.

- Puno stvari u javnom prostoru se izvlači iz konteksta, javnost zanima da bude začinjeno to sve. Kontrola ili nekontrola, to uopće nije bilo pitanje. Ja svoje stavove imam, iznosim ih i dalje. Nisam solo igrač, ja sam timski igrač. Imam obveze prema stranci, prema vodstvu stranke, prema ljudima koji su me birali. Nema nikakve kontrole ili nekontrole, stavljanje mene blizu sebe da ne bi bilo nekih problema. Ja sam danas ovdje pred vama zbog tragičnog događaja koji se dogodio s bivšim ministrom i sa smrtno stradalom osobom. Nažalost ta tragedija je dovela do situacije da sam ja danas ovdje. To je nešto što nitko nije mogao planirati niti organizirati - rekao je Anušić te dodao kako je imao puno upita o tome zašto je prihvatio tu dužnost.

- Kada je stranci potrebno osnaženje i ojačanje, ja nemam drugog izbora nego preuzeti tu dužnost, pomoći stranci i Vladi uoči parlamentarnih izbora. Drugo, velika mi je čast biti ministar obrane - rekao je Anušić.