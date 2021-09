Antivakser Bunjac rugao se s koronom, a sad je obolio: 'Covid je pakao'

Sjećate li se bivšeg saborskog zastupnika Živog zida dr. sc. Branimira Bunjca? Jedan od glasnijih antivaksera zarazio se koronavirusom i završio u bolnici. U Irskoj, gdje živi posljednjih godina.

"Početni simptomi su slabašni, dva dana 37,1 temperatura, misliš da ti nije ništa, malo te steže po rebrima, ali bez bolova u mišićima, kao da imaš laganu prehladu. Treći dan to krene žestoko...", napisao je na svom profilu na Facebooku, na kojem je često pisao protiv cijepljenja. Objavio je, uz ostalo, da cjepivo protiv COVID-a povećava rizik od pobačaja za osam puta. Sad je opisao svoju borbu s koronavirusom. Treći dan temperatura mu se popela na 39,3.

"Slabost je velika, ne možeš se koncentrirati na ništa. Izgubio sam apetit skroz, to me bacalo u očaj, nijedan zalogaj nisam mogao progutati. Kako imam niski tlak, pao sam kad sam išao na WC u noći, nisam mogao ustati, koma. Pio sam tri dana Sumamed, pa četiri Doxyciclin, ali sam dobio reakciju na jeziku pa sam teška srca morao prekinuti s antibioticima. Jezik mi bio zelen, pa crven, ružno za vidjeti, a peče jako... Vene su mi skroz utonule, sestre mi nisu mogle izvaditi krv. Uzimao sam paracetamol devet dana, do šest komada dnevno, donekle mi je pomagao s temperaturom. U bolnici su mi dali jednu infuziju, nekakve injekcije u trbuh, nekakve četiri tabletice svaki dan i sirup. Nakon 12 dana simptoma puštaju me doma. Nemam više temperature, ali se znojim cijelu noć. Naravno da sam se propitivao oko mog stava prema cijepljenju. Neosporno je da je u ovom trenutku u bolnicama više necijepljenih, da imaju teže simptome i da više umiru. Ali na svakom od vas je da individualno odluči. Ja se jako bojim cjepiva i riskirao sam ostati necijepljen", napisao je, uz ostalo, Bunjac kojem će trebati još dani za oporavak.

Pohvalio je i irske bolnice. "To je kao da vas netko pošalje u hotel s pet zvjezdica na ljetovanje. To je upravo doživljaj! Ne mogu vjerovati da je baš toliko dobro".

VIDEO Beroš zaposlenima u zdravstvu: Na radno mjesto moći ćete doći pod jednim od tri uvjeta!