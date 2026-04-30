DOJAVE O BOMBAMA

Oglasio se DORH: Maloljetnik ispitan zbog terorizma, određen mu istražni zatvor

Zagreb: Policija odvodi Gorana Krunića i ostale iz USKOK-a
30.04.2026.
u 20:30

Iz DORH-a javljaju da postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva  na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke s prijetnjama

Povodom zaprimljene kaznene prijave Službe terorizma Ravnateljstva policije, na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Velikoj Gorici, sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici proveo je dokaznu radnju prvog ispitivanja maloljetnog hrvatskog državljanina (2009.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo terorizma iz članka 97. stavak 1. točka 1. i 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona, javljaju iz DORH-a.

Iz DORH-a dodaju da postoji osnovana sumnja da je maloljetnik 28. i 29. travnja 2026. s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva  na adrese elektroničke pošte više osnovnih i srednjih škola te gimnazija u Zagrebu uputio e-mail poruke. U njima se navodi da je u više obrazovnih ustanova na području Zagreba postavljena veća količina eksplozivnih naprava.

Osim toga, iznosio je i prijetnje aktiviranjem eksplozivnih naprava i izazivanjem smrti većeg broja djece, što je za posljedicu imalo evakuaciju većeg broja objekata na koje se sadržaj poruka odnosio. Osim toga, kako javlja DORH, bio je potreban i protueksplozijski pregled objekata od strane policijskih službenika. Došlo je do uznemirenje velikog broja učenika navedenih obrazovnih ustanova, zaposlenika istih, kao i uznemirenje javnosti. Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, državno odvjetništvo  predložilo je određivanje istražnog zatvora prema maloljetniku zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor prema maloljetniku po navedenim osnovama.
Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
21:21 30.04.2026.

Oduzeti mu pristup računalima i internetu, uključujući i igraće konzole. Obvezno maloljetnički zatvor. A roditeljima navaliti socijalnu službu na vrat, uz plaćanje kazne.

Avatar American_ninja
American_ninja
20:48 30.04.2026.

klinčadija pali nebodere, terorizira ljude,....napredujemo sve više.

Avatar Idler 3
Idler 3
20:35 30.04.2026.

Pospravit ga na duuuugo iza gitrih. Za one kaj bi nekaj dugeg sam majhni podsjetnik bil je i Mlađan maloljetan !

