VIDEO Crkva kraj Skradina se modernizirala pa postala viralni hit: 'Nabavite jednog da vam kupi lemozinu'

Robot usisavač već je neko vrijeme potpuni hit u kućanstvima, budući da znatno olakšava posao. To su prepoznali i u jednoj crkvi, pa se društvenim mrežama počela širiti snimka koja je vrlo brzo postala viralna. U Župi Svih svetih u Piramatovcima kraj Skradina odlučili su modernizirati opremu i objavili video koji je izazvao mnoštvo reakcija. Naime, umjesto klasičnog načina, crkveni pod ovog je puta počistio robot usisavač.

Popratio ga je i duhovit opis. 'Što ti je manjak radne snage. Roboti u čišćenju crkve. Pajdo sve snimio', pisalo je uz objavu. Objava je tako pokrenula mnoštvo satiričnih komentara. Dio pratitelja prizor je doživio simpatično i zabavno, dok su drugi u njemu vidjeli odraz današnjeg vremena, u kojem se i crkve sve više oslanjaju na tehnologiju zbog nedostatka ljudi. 'Triba još jedan za kupiti lemozinu', napisao je šaljivo jedan korisnik.

Pojedini su otišli i korak dalje, otvorivši raspravu o tome zašto je danas sve manje časnih sestara u crkvama, te tko zapravo preuzima brigu o održavanju sakralnih prostora. 'Sjećam se da je pokojni župnik kosio travu i uređivao cvijeće. A sad se sprdaju s crkvom. Ništa drugo', napisao je jedan korisnik. Međutim, kakvi god stavovi bili, ova scena uistinu je bila simpatična, a robot usisavač odradio je svoj posao. I, očigledno, izazvao mnoštvo reakcija.