Kijev tvrdi da brod koji prevozi 'ukradeno' žito neće istovariti teret u Izraelu

Brod koji prevozi žito za koje Ukrajina tvrdi da je ukradeno s područja koje je okupirala Rusija neće istovariti teret u Izraelu, priopćila je Ukrajina. Ukrajinski glavni tužitelj Ruslan Kravčenko objavio je na aplikaciji Telegram da je brod Panormitis napustio izraelske teritorijalne vode i otišao u neutralne vode nakon "niza proceduralnih mjera koje je poduzela Ukrajina".

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova je pak izjavilo da ukrajinski zahtjev za pravnu pomoć, podnesen kasno u utorak "sadrži značajne činjenične praznine i ne uključuje nikakve potkrepljujuće dokaze". Upravitelj broda pod panamskom zastavom nije bio dostupan za komentar. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao na "sustavniju" kampanju protiv brodova koji prevoze žito iz okupiranih područja zemlje. "Sustavno ćemo djelovati protiv tajne flote za žito, na isti način na koji djelujemo protiv tajne flote za naftu", napisao je Zelenskij na Telegramu.

Sibiha je na platformi X pohvalio potez preusmjeravanja broda, rekavši kako "pokazuje da su pravne i diplomatske akcije Ukrajine bile učinkovite". Dodao je da će Ukrajina nastaviti pratiti brod i upozoravati na bilo kakve operacije s njim. "Ovo je jasan signal svim ostalim brodovima, kapetanima, operaterima, osiguravateljima i vladama: ne kupujte ukradeno ukrajinsko žito", napisao je. Izraelski mediji ranije u četvrtak citirali su izjavu Izraelskog udruženja uvoznika žitarica da je tvrtka koja uvozi žito bila prisiljena vratiti brod. Kijev smatra da je žito proizvedeno u četiri regije koje Rusija smatra svojima od invazije na Ukrajinu 2022. godine, kao i na Krimu, koji je Rusija anektirala 2014. godine, ukradeno te je prosvjedovao zbog ruskog izvoza u druge zemlje. Moskva nije komentirala pravni status žita ubranog u regijama koje su i dalje međunarodno priznate kao ukrajinske.