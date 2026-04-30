Sunčani Prvi maj uz ledeno jutro: Cijela Hrvatska pod alarmom, stiže mraz i olujni udari bure

Prema prognozamI Državnog hidrometeorološkog zavoda Praznik rada u Hrvatskoj obilježit će stabilno i pretežno sunčano vrijeme, ali uz izražen kontrast između svježih jutara i ugodnijih dnevnih temperatura, kao i pojačan vjetar duž obale.

Prema podacima DHMZ-a, veći dio zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok se u unutrašnjosti sredinom dana mjestimice može pojaviti umjerena naoblaka. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, većinom sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će dominirati jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, osobito u prvom dijelu dana, dok se poslijepodne očekuje njezino prolazno slabljenje i okretanje prema sjeverozapadnjaku na otvorenom moru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između -1 i 4 °C, uz lokalnu pojavu mraza, dok će na obali i otocima biti znatno toplije, od 8 do 12 °C. Najviše dnevne temperature uglavnom će biti između 16 i 22 °C.

Foto: DHMZ

HRT-ova prognoza dodatno naglašava kako će Praznik rada biti sunčan i danju topliji, ali uz razmjerno hladna jutra. U istočnoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblaka i temperature do 18 °C, dok će jutra biti hladna uz mogućnost mraza. Slični uvjeti prevladavat će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje se jutarnje temperature spuštaju i do -1 °C, uz čest mraz, dok će dnevne dosezati do 19 °C. U Gorskoj Hrvatskoj također postoji umjerena do velika vjerojatnost za mraz, uz dnevne temperature od 14 do 16 °C.

Na Jadranu će vrijeme biti sunčano, ali uz izraženu buru, osobito podno Velebita gdje su mogući i olujni udari. Tijekom dana bura će slabjeti, a povremeno će zapuhati i sjeverozapadni vjetar. U Dalmaciji i na krajnjem jugu zemlje očekuju se slični uvjeti: sunčano vrijeme, jutarnja bura s jakim i olujnim udarima te dnevne temperature oko 20 °C. Jutarnje temperature uz obalu bit će između 9 i 12 °C, dok će u unutrašnjosti Dalmacije biti svježije.

Važno je naglasiti da je za sutra za cijelu Hrvatsku na snazi žuti meteoalarm, što označava potencijalno opasne vremenske uvjete. U kontinentalnim krajevima upozorenje je izdano zbog iznimno niskih jutarnjih temperatura i moguće pojave slabog mraza, pri čemu minimalne vrijednosti mogu pasti ispod 1 °C. Na obali je razlog upozorenja jaka bura, s mjestimičnim olujnim udarima koji mogu prelaziti 65 km/h.

Foto: DHMZ

U nastavku tjedna očekuje se stabilizacija vremena. Prema HRT-u, za vikend će biti mirnije i još toplije, uz postupni porast dnevnih temperatura u unutrašnjosti. I na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, uz slabiji vjetar, dok bi početkom sljedećeg tjedna moglo zapuhati jugo, što upućuje na daljnju promjenu vremenskih prilika.