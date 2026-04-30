Mađarska opet koči Ukrajinu? Peter Magyar postavio uvjete koji bi mogli uzdrmati EU

Mađarski budući premijer Peter Magyar poručio je da želi osigurati veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini prije nego što podrži daljnji napredak Kijeva prema članstvu u Europskoj uniji. Time je jasno dao do znanja da će Budimpešta i dalje uvjetovati europski put Ukrajine pitanjem manjinskih prava. Magyar je pritom iznio uvjete koji u velikoj mjeri ponavljaju popis od 11 zahtjeva koje je još 2024. godine predstavio bivši premijer Viktor Orbán. Ti zahtjevi odnose se prvenstveno na prava mađarske manjine u Ukrajini, uključujući pristup obrazovanju na mađarskom jeziku.

Iako je Magyar sastanak s António Costa opisao kao „koristan i konstruktivan“, izvori navode da atmosfera nije bila toliko pozitivna kao tijekom njegova ranijeg susreta istoga dana s predsjednicom Europske komisije Ursula von der Leyen, piše Pravda. Tijekom razgovora s Costom ponovno je otvorio pitanje položaja mađarske manjine u Ukrajini, naglašavajući da bez napretka u tom području neće biti ni pomaka u pregovorima. Prema riječima jednog predstavnika EU-a, sastanak je ipak protekao u dobrom tonu te su se uz ovu temu raspravljala i pitanja europskog proračuna, konkurentnosti te nedavnog neformalnog sastanka čelnika EU-a održanog na Cyprusu.

Čvrst stav Pétera Magyara mogao bi razočarati dužnosnike u Kijevu i Bruxellesu, koji su se nadali da će odlazak Orbána otvoriti prostor za novi zamah u procesu pristupanja Ukrajine Europskoj uniji, osobito kada je riječ o formalnom otvaranju pristupnih pregovora. S druge strane, Costa i brojne države članice EU-a inzistiraju na ubrzanju trenutačno blokiranog procesa te žele konkretan napredak već u narednim tjednima. Na prošlotjednom summitu na Cipru europski su čelnici naznačili da su početni uvjeti za pokretanje prve faze pristupnog procesa Ukrajine već ispunjeni.

Podsjetimo, Orbán je ranije blokirao ovaj proces tvrdeći da se prava mađarske manjine u Ukrajini krše. Ukrajinske vlasti odbacuju te optužbe, naglašavajući da su spremne ispuniti postavljene uvjete te da su prava mađarske manjine u zemlji već zaštićena.