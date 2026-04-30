Wall Street Journal objavio veliki hvalospjev Hrvatskoj: 'O njima nitko nije razmišljao, a jedini na kontinentu to mogu'

Hrvatska se sve snažnije pozicionira kao jedna od ključnih lokacija za razvoj podatkovnih centara u Europi, ponajprije zahvaljujući geografskoj sigurnosti, stabilnom regulatornom okviru i povoljnoj energetskoj strukturi, piše The Wall Street Journal. U analizi koju potpisuje investitor Ryan Rich navodi se kako će potražnja za energijom za podatkovne centre u Europi naglo rasti – s oko 10 gigavata u 2024. na čak 35 gigavata do 2030. godine. U takvim okolnostima, ističe autor, ključan problem postaje pronalazak lokacija koje mogu istodobno osigurati dovoljno energije, političku stabilnost i sigurnost infrastrukture. „Jedino mjesto na kontinentu s električnom snagom i političkom voljom da zadovolji tu potražnju je ono o kojem većina ljudi nije ni razmišljala“, piše Rich, aludirajući upravo na Hrvatsku.

U tekstu se dodatno naglašava da globalne sigurnosne napetosti, uključujući prijetnje Irana infrastrukturi na Bliskom istoku, dodatno pojačavaju potrebu za premještanjem ključnih kapaciteta umjetne inteligencije u sigurnije jurisdikcije. „Pitanje više nije treba li Zapad preispitati gdje graditi svoju ključnu AI infrastrukturu, nego kamo bi trebali ići“, navodi autor. Kao članica NATO-a i Europske unije, uz pripadnost schengenskom prostoru i europodručju, Hrvatska nudi „regulatornu predvidljivost i političku trajnost koju institucionalni kapital zahtijeva“. Podatkovni centri u takvom okruženju, ističe se, uživaju i sigurnosni okvir kolektivne obrane.

Posebna prednost istaknuta je u energetici. Hrvatska je, prema navodima iz teksta, među čišćim energetskim sustavima u Europi – više od 52 posto električne energije dolazi iz obnovljivih izvora, uz dodatnih 15 posto iz nuklearne energije. Istodobno, cijene električne energije ostaju ispod europskog prosjeka, a klimatski uvjeti i dostupnost vode omogućuju učinkovitije hlađenje i niže operativne troškove. Autor podsjeća i na regulatorni okvir Europske unije koji zahtijeva da se podaci europskih korisnika pohranjuju unutar EU, što stvara dodatnu potražnju za novim kapacitetima u vlasništvu američkih tehnoloških kompanija.

U tom kontekstu Rich najavljuje projekt „Pantheon“ – podatkovni centar nove generacije snage jednog gigavata, planiran na površini od 125 hektara. Prema njegovim riječima, objekt bi imao oko 800 megavata IT kapaciteta, što je, kako navodi, dovoljno za opskrbu grada veličine Baltimorea. Projekt predviđa iznimno visoku razinu pouzdanosti, uz dostupnost od 99,99999 posto, što je ključno za velike tehnološke sustave koji kontinuirano obrađuju goleme količine podataka. Početna investicija tvrtke Pantheon Atlas LLC procjenjuje se na 13,5 milijardi dolara, uz mogućnost rasta na više od 50 milijardi dolara, čime bi se radilo o najvećem pojedinačnom privatnom ulaganju u hrvatskoj povijesti.

„Trenutačno u srednjoj i istočnoj Europi ne postoji nijedno postrojenje optimizirano za umjetnu inteligenciju u gigavatnim razmjerima pod vodstvom SAD-a“, ističe autor, dodajući kako bi projekt mogao služiti i obrambenim i obavještajnim potrebama, ali i komercijalnim korisnicima. Zaključno, Rich upozorava da koncentracija infrastrukture umjetne inteligencije u rizičnim regijama predstavlja strateški problem. Hrvatska, tvrdi, u tom kontekstu nudi jedinstvenu kombinaciju sigurnosti i stabilnosti koju „nijedna premija osiguranja ne može nadomjestiti“.