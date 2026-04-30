Bivši zastupnik i čelnik HEP-a kažnjen 100 eura jer sedmorici Nepalaca nije isplatio plaću

Umjesto žalbe, Koračević sudu u Varaždinu može poslati zahvalnicu jer je zakonom propisana kazna od 920 do 1320 eura, a i tvrtka je od propisanih 7960 do 13.270 eura, dobila kaznu od po 1100 eura. Bivši HNS-ov saborski zastupnik i čelnik HEP-a Zlatko Koračević, čiji je navodni poslovni talent toliko impresionirao bivšeg prvog potpredsjednika Vlade i čelnika HNS-a Radimira Čačića da ga je povukao iz mirovine kako bi ga instalirao na čelo HEP-a, nepravomoćno je osuđen jer sedmorici zaposlenika iz Nepala njegova tvrtka Stuhl d.o.o. nije isplatila minimalnu plaću za prosinac 2022., od kojih dvojici i za siječanj 2023., a niti im je dostavio propisani obračun plaće. U prekršaju ih je zatekla varaždinska inspekcija za radne odnose, a po optužnom prijedlogu plaće Nepalcima nisu isplaćene, prema posljednjoj provjeri, niti do 11. kolovoza 2025. godine. Inače, kad se radilo o Koračevićevim osobnim pravima iz radnog odnosa, ustrajni je borac jer je sve do Ustavnog suda, doduše, pokazalo se neutemeljeno, tvrdio da su mu povrijeđena prava zbog nezakonita otkaza u HEP-u.