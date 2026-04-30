Umjesto žalbe, Koračević sudu u Varaždinu može poslati zahvalnicu jer je zakonom propisana kazna od 920 do 1320 eura, a i tvrtka je od propisanih 7960 do 13.270 eura, dobila kaznu od po 1100 eura. Bivši HNS-ov saborski zastupnik i čelnik HEP-a Zlatko Koračević, čiji je navodni poslovni talent toliko impresionirao bivšeg prvog potpredsjednika Vlade i čelnika HNS-a Radimira Čačića da ga je povukao iz mirovine kako bi ga instalirao na čelo HEP-a, nepravomoćno je osuđen jer sedmorici zaposlenika iz Nepala njegova tvrtka Stuhl d.o.o. nije isplatila minimalnu plaću za prosinac 2022., od kojih dvojici i za siječanj 2023., a niti im je dostavio propisani obračun plaće. U prekršaju ih je zatekla varaždinska inspekcija za radne odnose, a po optužnom prijedlogu plaće Nepalcima nisu isplaćene, prema posljednjoj provjeri, niti do 11. kolovoza 2025. godine. Inače, kad se radilo o Koračevićevim osobnim pravima iz radnog odnosa, ustrajni je borac jer je sve do Ustavnog suda, doduše, pokazalo se neutemeljeno, tvrdio da su mu povrijeđena prava zbog nezakonita otkaza u HEP-u.
Bivši zastupnik i čelnik HEP-a kažnjen 100 eura jer sedmorici Nepalaca nije isplatio plaću
Iako kod Koračevića nije bilo olakotnih već štoviše otegotnih okolnosti dobio je kaznu koja je više nego devet puta blaža od propisane minimalne kazne, dok je tvrtka dobila ublaženje od niti osam puta
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.