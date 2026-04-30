Bosqar širi prehrambeni segment: PIK Vrbovec ključan korak prema regionalnom vodstvu

Kompanija Bosqar približava se finalizaciji preuzimanja PIK Vrbovca, čime dodatno učvršćuje svoju dugoročnu strategiju razvoja prehrambenog segmenta. Ova akvizicija dio je šire ambicije – izgradnje vodeće prehrambene platforme u regiji. Takav strateški smjer jasno sugerira i buduće poteze. Nakon PIK Vrbovca, daljnje širenje kroz akvizicije u prehrambenom sektoru čini se izglednim, pri čemu je geografski fokus usmjeren na cijelu Adria regiju, piše Poslovni.hr.

Iz Bosqara ističu kako su razlozi za ulaganje u prehrambenu industriju vrlo konkretni: riječ je o sektoru s trajnom potražnjom, relativnom otpornošću na ekonomske cikluse, stabilnim novčanim tokovima te značajnim prostorom za konsolidaciju tržišta. Ipak, prije daljnjeg širenja naglasak će biti na internom jačanju – modernizaciji proizvodnih kapaciteta te povećanju efikasnosti i profitabilnosti postojećih kompanija unutar grupe.

Po zaključenju transakcije i dobivanju regulatornih odobrenja u Hrvatskoj i Sloveniji, PIK Vrbovec postat će dio Bosqarove poslovne vertikale Future Food. U toj se vertikali već nalaze Panvita Grupa, kao vodeći poljoprivredno-prehrambeni sustav u Sloveniji, te Mlinar Grupa, jedan od ključnih pekarskih lanaca u regiji. PIK Vrbovec, s godišnjim prihodima od oko 337 milijuna eura i približno 1500 zaposlenih, predstavlja značajan element hrvatskog prehrambenog sektora. Njegovim uključivanjem, ukupni prihodi Future Food vertikale mogli bi dosegnuti oko 640 milijuna eura, uz približno 4800 zaposlenika, čime bi Bosqar zauzeo vodeću poziciju u segmentu svježe hrane u regiji.

Iako detalji financijske konstrukcije preuzimanja još nisu javno objavljeni, očekuje se da će dio sredstava biti osiguran kroz sekundarnu javnu ponudu dionica planiranu za početak lipnja. Procjene upućuju na moguće prikupljanje oko 150 milijuna eura. Dio tog kapitala bit će usmjeren na preuzimanje PIK Vrbovca, dok će ostatak služiti za daljnje investicije u postojeće kompanije unutar grupe. Zanimljivo, u slučaju PIK Vrbovca fokus neće biti na velikim novim ulaganjima, već na optimizaciji postojećih kapaciteta, s obzirom na to da su prethodni vlasnici već značajno investirali u razvoj kompanije.

Iz Bosqara naglašavaju kako njihov uspjeh nije rezultat isključivo akvizicija, već i učinkovite integracije i aktivnog upravljanja preuzetim kompanijama. Cilj je kontinuirano povećavati prihode i bolje iskorištavati postojeće resurse, a ne samo širiti portfelj. Financijski rezultati za prvo tromjesečje 2026. potvrđuju trend rasta. Ukupni prihodi dosegnuli su 173,4 milijuna eura, što predstavlja povećanje od 37 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Operativna dobit (EBITDA) porasla je još snažnije, za 43 posto, na 19,4 milijuna eura, ponajviše zahvaljujući novim akvizicijama i širenju poslovanja, osobito u prehrambenom segmentu. Neto dobit rasla je sporijim tempom, oko 6 posto, što upućuje na intenzivna ulaganja i fazu operativnog širenja.

Prehrambeni segment, potaknut integracijom Mlinara, postao je najveća poslovna vertikala s oko 75 milijuna eura prihoda. Istodobno, BPTO segment bilježi stabilan rast, dok se HR poslovanje restrukturira s ciljem povećanja profitabilnosti. Unatoč snažnom investicijskom ciklusu, Bosqar zadržava umjerenu razinu zaduženosti. Omjer neto duga i EBITDA-e iznosi 2,43, dok novčana pozicija prelazi 100 milijuna eura. Takva financijska stabilnost omogućuje daljnje akvizicije, ali i organski rast poslovanja.