Novi val nasilja

Velika Britanija podiže razinu terorističke prijetnje nakon napada na Židove

Marijeta Nekić/Hina
01.05.2026.
u 03:00

Britanija se posljednji put suočila s takvom razinom prijetnje u studenom 2021., nakon bombaškog napada u Ženskoj bolnici u Liverpoolu i ubojstva zastupnika Davida Amessa, prije nego što je snižena na "značajnu" početkom 2022.

Dan nakon antisemitskog napada nožem u sjevernom Londonu, Britanija je u četvrtak podigla svoju nacionalnu razinu prijetnje od terorizma, a premijer Keir Starmer rekao je da Židovi žive u strahu i obećao snažnije djelovanje kako bi ih zaštitio. Povećanje na drugu najvišu razinu prijetnje od pet znači da je teroristički napad u sljedećih šest mjeseci vrlo vjerojatan, nakon što su u srijedu u području Golders Greena ubodena dvojica Židova.

Britanija se posljednji put suočila s takvom razinom prijetnje u studenom 2021., nakon bombaškog napada u Ženskoj bolnici u Liverpoolu i ubojstva zastupnika Davida Amessa, prije nego što je snižena na "značajnu" početkom 2022. Ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood rekla je da procjena odražava najnovije obavještajne podatke i dugoročniji porast ekstremističkih prijetnji te da nije došla isključivo kao odgovor na najnoviji napad u židovskoj četvrti. Dužnosnici su rekli da je klasifikacija došla uslijed niza nedavnih napada u Londonu i rastućih sigurnosnih zabrinutosti povezanih sa stranim državama.

Voditelj protuterorističke policije, Laurence Taylor, rekao je da Britanija već neko vrijeme doživljava rastuću terorističku prijetnju. "Svjedočimo povećanoj prijetnji židovskim i izraelskim pojedincima i institucijama u Ujedinjenom Kraljevstvu", rekao je. Britanski neovisni recenzent zakonodavstva o terorizmu, Jonathan Hall, rekao je za BBC da su britanski napadi postali "najveća izvanredna situacija u nacionalnoj sigurnosti" od 2017. godine, kada se dogodio niz napada visokog profila.

Premijer Starmer obećao je više policije u židovskim područjima, obračun s onima koji šire antisemitizam i novo zakonodavstvo za rješavanje prijetnji koje sponzorira država iz zemalja poput Irana. Usred raširenih poziva za veću zaštitu male britanske zajednice od oko 290.000 Židova, Starmer je rekao da će vlada učiniti "sve što može kako bi iskorijenila mržnju". To uključuje jače ovlasti za zatvaranje dobrotvornih organizacija koje promiču ekstremizam i suzbijanje "propovjednika mržnje", rekao je.

Vlada je također izjavila da će ubrzati donošenje zakona koji omogućuje kazneni progon osoba koje djeluju kao opunomoćenici državne skupine, kako bi se s njima moglo postupati na isti način kao i sa špijunima stranih obavještajnih službi. "Trebamo jače ovlasti za rješavanje zlonamjerne prijetnje koju predstavljaju države poput Irana jer pouzdano znamo da žele naštetiti britanskim Židovima", rekao je Starmer. Proiranska vladina skupina preuzela je odgovornost za neke nedavne napade, dok su prošlog mjeseca dvojica muškaraca optužena prema postojećem britanskom Zakonu o nacionalnoj sigurnosti da im je Iran zadao zadatak da provode neprijateljski nadzor. Teheran je odbacio takve optužbe.

