PAO NA AUTOCESTI

FOTO Njemačka policija zaustavila Hrvata (23): Kada su mu pregledali auto, odmah su ga uhitili

30.04.2026.
u 22:03

Glasnogovornica carinskog ureda, Gabriele Oder, istaknula je kako količina zaplijenjenih tableta jasno upućuje na organizirani kriminal.

Tijekom redovne kontrole prometa na autocesti A1, u blizini odmorišta Buddikate, carinski službenici iz Glavni carinski ured u Kielu 23. travnja 2026. godine zaplijenili su veliku količinu tableta, ukupno 328.755 komada. Riječ je o lijekovima koji sadrže aktivne tvari clonazepam i alprazolam, koje su regulirane Zakonom o opojnim drogama. Vozač, 23-godišnji državljanin Hrvatske, odmah je uhićen te mu je određen istražni zatvor.

Do zapljene je došlo u večernjim satima kada su carinici zaustavili unajmljeni automobil s hrvatskim registarskim oznakama. Već pri prvom kontaktu vozač je izazvao sumnju službenika zbog vidne nervoze te nelogičnih i međusobno proturječnih izjava o svrsi putovanja. Detaljnim pregledom vozila otkrivena su četiri kartona ispunjena blister pakiranjima tableta. Ukupno je pronađeno 328.755 komada, prenosi Fenix Magazin.

Glasnogovornica carinskog ureda, Gabriele Oder, istaknula je kako količina zaplijenjenih tableta jasno upućuje na organizirani kriminal. Naglasila je da prijevoz više od 300.000 tableta koje sadrže zakonom regulirane supstance ne može biti povezan s osobnom uporabom, već ukazuje na djelovanje krijumčarskih mreža. Sumnju su dodatno pojačale kontradikcije u izjavama vozača. Iako je u navigacijskom sustavu kao krajnje odredište bio unesen Kopenhagen, vozač je tvrdio da putuje prema Hamburgu, pri čemu nije mogao navesti konkretnu adresu. Uhićen je na licu mjesta, a potom izveden pred istražnog suca koji mu je odredio pritvor.

Prema procjenama carinskih vlasti, vrijednost zaplijenjenih tableta na ilegalnom tržištu mogla bi premašiti 800.000 eura, budući da se takvi lijekovi često prodaju pojedinačno. Istragu vodi Carinski istražni ured u Hamburgu, područna jedinica Kiel, po nalogu državnog odvjetništva u Lübecku.

Clonazepam i alprazolam pripadaju skupini benzodiazepina. Iako se u medicini koriste kao sedativi, poznati su po visokom riziku od zlouporabe i razvoja ovisnosti. Prijevoz takvih lijekova bez odgovarajućih dozvola ili izvan legalnih distribucijskih kanala gotovo uvijek upućuje na ilegalnu trgovinu.

Gradi se nova strateška trgovačka ruta kao alternativa Hormuškom tjesnacu: Golema prilika za Hrvatsku, ovo su detalji
