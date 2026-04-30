VIDEO Hegseth se hvalio akcijama u Iranu, a onda mu netko dobacio: 'Ti si ratni zločinac', pogledajte kako je reagirao

Američki ministar obrane Pete Hegseth ponovno se našao pod snažnim pritiskom na Capitol Hillu, gdje su ga senatori ispitivali o vođenju rata s Iranom. Riječ je o prvom većem saslušanju u Senatu na kojem su zakonodavci imali priliku izravno ga suočiti s kritikama ili izraziti podršku. Saslušanje je otvorio republikanski senator Roger Wicker, upozorivši: „Sjedinjene Države nalaze se u najopasnijem sigurnosnom okruženju od Drugog svjetskog rata.“ Ujedno je pohvalio predsjednika Donald Trump, rekavši kako je tijekom sukoba s Iranom „radio na uklanjanju konvencionalnih vojnih sposobnosti režima i prisilio ga da se vrati za pregovarački stol radi trajnog rješenja“.

Govoreći o proračunu, Wicker je dodao: „Ovaj zahtjev od 1,5 milijardi dolara prepun je važnih programa i inicijativa koje su apsolutno nužne za zaštitu američkih interesa u 21. stoljeću.“ Saslušanje je nakratko prekinuo incident kada je prosvjednik u ružičastoj majici ustao, razvio transparent i povikao: „Pete Hegseth, ti si ratni zločinac!“ Policija ga je u nekoliko sekundi udaljila iz dvorane. Wicker je potom poručio: „Poštujem pravo na slobodu govora, ali svatko tko ometa saslušanje bit će uklonjen.“

⛔️Breaking News‼️



Chaos erupts as a protestor interrupts Pete Hegseth's testimony at the Senate Armed Services Committee as he asks them to approve the Pentagon's $1.5 TRILLION request, which includes $200 BILLION for Iran war funds.



"YOU'RE A WAR CRIMINAL. YOU SHOULD BE…

Dan ranije, Hegseth je već bio izložen oštrom ispitivanju demokrata tijekom gotovo šest sati dugog saslušanja u Zastupničkom domu, gdje su ga prozivali zbog troškova rata i gubitaka, kao i smanjenja zaliha ključnog naoružanja. Na novom saslušanju u Senatu, Hegseth i general Dan Caine, naglasili su potrebu za većim ulaganjima u dronove, proturaketnu obranu i ratne brodove. Očekuje se da će se suočiti i s pitanjima o američkoj vojnoj prisutnosti u Europi, nakon što je Trump zaprijetio smanjenjem snaga u Germany zbog nesuglasica s kancelarom Friedrich Merz.

Dok republikanci uglavnom pružaju podršku operaciji, demokrati rat nazivaju „skupim ratom izbora“ koji nema odobrenje Kongresa. Pokušaji da se ograniče predsjednikove ovlasti zasad nisu uspjeli. Prema War Powers Act of 1973, Kongres mora odobriti korištenje vojne sile unutar 60 dana, rok koji istječe u petak. Iz Bijele kuće poručuju da su „u aktivnim razgovorima s zakonodavcima“ o tom pitanju.

Trošak rata već je dosegnuo oko 25 milijardi dolara, no Hegseth je izbjegao konkretan odgovor na pitanje o trajanju sukoba i dodatnim troškovima. Kontroverze dodatno produbljuje napad na iransku osnovnu školu u kojem je poginulo više od 165 ljudi. Hegseth je izjavio: „Napad je još uvijek pod istragom“, unatoč izvještajima koji upućuju na moguću odgovornost SAD-a.

Na pitanje o pogibiji šest američkih vojnika u napadu dronom u Kuvajtu, nije dao izravan odgovor, već je rekao da je vojska „poduzela proaktivne mjere za zaštitu američkih snaga“. Jedan od najnapetijih trenutaka dogodio se tijekom razmjene s demokratom Adam Smith. Hegseth je tvrdio: „Iranska nuklearna postrojenja bila su potpuno uništena u prošlogodišnjim napadima.“ Smith je uzvratio: „Rekli ste da smo morali započeti ovaj rat jer je nuklearno oružje bilo neposredna prijetnja, a sada kažete da je sve već bilo uništeno?“