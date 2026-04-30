Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA NEODREĐENO VRIJEME

Odgođeno vjenčanje godine u obitelji Trump? Izvor otkrio dramatičan zaplet: 'Čekaju pravi trenutak zbog onoga što se događa'

U.S. President Trump attends FIFA Club World Cup final
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
30.04.2026.
u 08:45

Bettina Anderson, pripadnica visokog društva Palm Beacha i dobrotvorna djelatnica, te Donald Trump Jr. zaručili su se u prosincu 2025.

Raskošno vjenčanje Donalda Trumpa Jr. i Bettine Anderson navodno je odgođeno na neodređeno vrijeme jer obitelj Trump ne želi veliku proslavu dok traje rat predsjednika Donalda Trumpa s Iranom. Samo dva tjedna nakon što je Bettina održala glamuroznu djevojačku zabavu u Mar-a-Lagu, izvori bliski obitelji potvrdili su da bi velika svadbena proslava visokog profila u ovom trenutku bila potpuno neprimjerena. Umjesto toga razmatra se vrlo intimno vjenčanje u Bijeloj kući, samo za najbliže članove obitelji, ali tek kada se situacija na Bliskom istoku smiri.

"Čekaju pravi trenutak zbog onoga što se događa u svijetu. Žele pričekati dok se to ne smiri", rekao je izvor iz užeg kruga za Daily Mail. Na pitanje hoće li vjenčanje pričekati kraj sukoba s Iranom, izvor je odgovorio: "Vjerujem da se to događa. Trenutno nije prikladno". Izvor je dodao da par želi "vrlo intimnu proslavu" samo s članovima obitelji. "Ako se sve samo od sebe sredi i ako bude pravo vrijeme za to. Ali ne sada", kazao je izvor za Daily Mail

Bettina Anderson, pripadnica visokog društva Palm Beacha i dobrotvorna djelatnica, te Donald Trump Jr. zaručili su se u prosincu 2025. Don Jr. kleknuo je na jedno koljeno i darovao joj dijamantni prsten.  Vezu para ekskluzivno je otkrio Daily Mail 2024. godine, a zaruke su uslijedile točno godinu dana nakon što su objavljene prve fotografije para kako se drže za ruke u Palm Beachu.

Početkom travnja Bettina je u Trumpovom kompleksu Mar-a-Lago održala djevojačku zabavu. Bila je odjevena u bijelu haljinu bez naramenica s nježnim srebrnim cvjetnim vezom, a kombinirala ju je sa satenskim salonkama Manolo Blahnik s kristalnim detaljima vrijednima 1500 dolara. Događaju su prisustvovale Ivanka Trump (44), Lara Trump, Tiffany Trump te 18-godišnja Kai Trump. Tu je bila i Donaldova druga supruga Marla Maples, ali prva dama Melania Trump nije došla.

Ivanka je na društvenim mrežama objavila fotografije uz poruku: "Slavili smo ljubav, obitelj i nove početke na Bettininoj djevojačkoj zabavi ovog vikenda". Bettina je odgovorila: "Kako sam blagoslovljena. Tako sam vam zahvalna, cure". Kasnije je podijelila i fotografije raskošne torte na tri kata te poklon-vrećice za goste, uz poruku: "Jedva čekam da se udam za tebe", koju je uputila Donaldu Jr.

Izvori odbacuju mogućnost da se vjenčanje održi u Mar-a-Lagu, koji trenutačno nalikuje utvrdi. "Znam pouzdano da se to tamo ne održava. Djevojačka zabava je bila tamo, ali vjenčanje neće", kazao je izvor. Par je dugo skrivao vezu jer je Don Jr. još uvijek službeno bio u vezi s Kimberly Guilfoyle. Daily Mail ih je prvi uhvatio u kolovozu 2024. na romantičnom brunchu u Palm Beachu, gdje su se ljubili. Nekoliko mjeseci kasnije viđeni su kako se drže za ruke na Bettininom rođendanu.

Ključne riječi
vjenčanje Bettina Anderson Donald Trump Donald Trump Jr.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!