Odgođeno vjenčanje godine u obitelji Trump? Izvor otkrio dramatičan zaplet: 'Čekaju pravi trenutak zbog onoga što se događa'

Raskošno vjenčanje Donalda Trumpa Jr. i Bettine Anderson navodno je odgođeno na neodređeno vrijeme jer obitelj Trump ne želi veliku proslavu dok traje rat predsjednika Donalda Trumpa s Iranom. Samo dva tjedna nakon što je Bettina održala glamuroznu djevojačku zabavu u Mar-a-Lagu, izvori bliski obitelji potvrdili su da bi velika svadbena proslava visokog profila u ovom trenutku bila potpuno neprimjerena. Umjesto toga razmatra se vrlo intimno vjenčanje u Bijeloj kući, samo za najbliže članove obitelji, ali tek kada se situacija na Bliskom istoku smiri.

"Čekaju pravi trenutak zbog onoga što se događa u svijetu. Žele pričekati dok se to ne smiri", rekao je izvor iz užeg kruga za Daily Mail. Na pitanje hoće li vjenčanje pričekati kraj sukoba s Iranom, izvor je odgovorio: "Vjerujem da se to događa. Trenutno nije prikladno". Izvor je dodao da par želi "vrlo intimnu proslavu" samo s članovima obitelji. "Ako se sve samo od sebe sredi i ako bude pravo vrijeme za to. Ali ne sada", kazao je izvor za Daily Mail.

Bettina Anderson, pripadnica visokog društva Palm Beacha i dobrotvorna djelatnica, te Donald Trump Jr. zaručili su se u prosincu 2025. Don Jr. kleknuo je na jedno koljeno i darovao joj dijamantni prsten. Vezu para ekskluzivno je otkrio Daily Mail 2024. godine, a zaruke su uslijedile točno godinu dana nakon što su objavljene prve fotografije para kako se drže za ruke u Palm Beachu.

Početkom travnja Bettina je u Trumpovom kompleksu Mar-a-Lago održala djevojačku zabavu. Bila je odjevena u bijelu haljinu bez naramenica s nježnim srebrnim cvjetnim vezom, a kombinirala ju je sa satenskim salonkama Manolo Blahnik s kristalnim detaljima vrijednima 1500 dolara. Događaju su prisustvovale Ivanka Trump (44), Lara Trump, Tiffany Trump te 18-godišnja Kai Trump. Tu je bila i Donaldova druga supruga Marla Maples, ali prva dama Melania Trump nije došla.

Ivanka je na društvenim mrežama objavila fotografije uz poruku: "Slavili smo ljubav, obitelj i nove početke na Bettininoj djevojačkoj zabavi ovog vikenda". Bettina je odgovorila: "Kako sam blagoslovljena. Tako sam vam zahvalna, cure". Kasnije je podijelila i fotografije raskošne torte na tri kata te poklon-vrećice za goste, uz poruku: "Jedva čekam da se udam za tebe", koju je uputila Donaldu Jr.

Izvori odbacuju mogućnost da se vjenčanje održi u Mar-a-Lagu, koji trenutačno nalikuje utvrdi. "Znam pouzdano da se to tamo ne održava. Djevojačka zabava je bila tamo, ali vjenčanje neće", kazao je izvor. Par je dugo skrivao vezu jer je Don Jr. još uvijek službeno bio u vezi s Kimberly Guilfoyle. Daily Mail ih je prvi uhvatio u kolovozu 2024. na romantičnom brunchu u Palm Beachu, gdje su se ljubili. Nekoliko mjeseci kasnije viđeni su kako se drže za ruke na Bettininom rođendanu.