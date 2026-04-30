POČETAK PRODUŽENOG VIKENDA

FOTO Kaos u prometu: Zbog nesreće na A3 kolona 14 km, gužvi ima i drugdje

Foto: HAK
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
30.04.2026.
u 20:21

Prometna nesreća stvorila ozbiljne gužve

Produženi vikend donio je ozbiljne probleme na hrvatskim prometnicama. Osim klasičnih gužvi koje su bile očekivane, HAK javlja da se dogodila prometna nesreća između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom u koloni od oko 14 km. 

Ovo nažalost nije jedina gužva. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona je ﻿iz smjera ﻿čvora Buzin ﻿(A3), između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km, dok se tunel povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga). Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km.

Nadalje, kako javlja HAK, između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke, ﻿kolona je oko 2 km, a vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Čardak iz ﻿sigurnosnih razloga. Na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 2 km.

Gužvovito je i na graničnim prijelazima. Zbog povećanja gustoće prometa na državnoj cesti DC5 i Graničnog prijelaza Stara Gradiška vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ista situacija je i na granici Slavonski brod. Na Bajakovu probleme stvaraju teretna vozila. Na kolniku, u smjeru Lipovca, kolona je duga 2 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h. Postepeno se smanjuje, a HAK moli za strpljenje i opreznu vožnju kako bi svi sretno stigli na svoja odredišta.
Avatar Marko
Marko
20:26 30.04.2026.

Nije nesreća,samo sudar...

PU
puran
20:49 30.04.2026.

Gužva, brzina, nekultura u vožnji, neko neće stići do cilja.

