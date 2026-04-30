FOTO Kaos u prometu: Zbog nesreće na A3 kolona 14 km, gužvi ima i drugdje

Produženi vikend donio je ozbiljne probleme na hrvatskim prometnicama. Osim klasičnih gužvi koje su bile očekivane, HAK javlja da se dogodila prometna nesreća između čvorova Popovača i Kutina, na 101. km u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom u koloni od oko 14 km.

Ovo nažalost nije jedina gužva. Pred naplatnom postajom Lučko u smjeru mora kolona je ﻿iz smjera ﻿čvora Buzin ﻿(A3), između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a pred tunelom Brinje u smjeru Dubrovnika kolona je oko 2 km, dok se tunel povremeno zatvara iz sigurnosnih razloga). Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika, u zoni radova na 129. km, vozi se u koloni od ﻿oko 3 km.

Nadalje, kako javlja HAK, između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke, ﻿kolona je oko 2 km, a vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Čardak iz ﻿sigurnosnih razloga. Na autocesti A7, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 2 km.

Gužvovito je i na graničnim prijelazima. Zbog povećanja gustoće prometa na državnoj cesti DC5 i Graničnog prijelaza Stara Gradiška vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ista situacija je i na granici Slavonski brod. Na Bajakovu probleme stvaraju teretna vozila. Na kolniku, u smjeru Lipovca, kolona je duga 2 km. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km/h. Postepeno se smanjuje, a HAK moli za strpljenje i opreznu vožnju kako bi svi sretno stigli na svoja odredišta.