Drugi maloljetnik osumnjičen za terorizam ne ide u pritvor, DORH objavio detalje

Na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, sudac istrage ispitao je jednog od maloljetnika zbog sumnje na kazneno djelo terorizma, nakon čega je pokrenut pripremni postupak.

Sumnja se da je maloljetnik 23. i 24. travnja 2026. slao prijeteće e-mailove policijskim postajama, školama i medijima na području Splitsko-dalmatinske županije. U porukama je spominjao mogućnost postavljanja eksploziva i ugrožavanja života ljudi, s ciljem izazivanja straha među građanima.

Zbog tih prijetnji policija je pregledavala objekte na koje su se poruke odnosile kako bi zaštitila građane, posebno djecu i mlade. Događaj je izazvao uznemirenost u javnosti. Državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja djela, no sudac istrage odredio je blažu mjeru, nadzor Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Na tu odluku tužiteljstvo će se žaliti.

Podsjetimo, još jedan maloljetnik ranije je uhićen zbog sličnih prijetnji školama u Zagrebu, a sud mu je odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.