Andrej Plenković: Dioklecijanovi podrumi daju se Gradu na upravljanje

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje danas na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Uz Plenkovića na Svečanoj sjednici su prisutni potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, ministar državne imovine Goran Marić, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar uprave Lovro Kuščević, ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

- Došao sam dati podršku gradonačelniku kao i svima vama koji se trudite da život u Splitu učinite kvalitetnijim i boljim. Split je dio snažnog hrvatskog identiteta, dio je Unescove baštine. Drago mi je da će danas ministri Obuljen i Marić potpisati ugovor u Dioklecijanovim podruma o davanju na uporabu Gradu, gdje smo riješili pitanje vlasništva. To je povijesna prekretnica, nadam se da će skrb o podrumima biti na znatno višoj razini - poručio je Plenković koji se prisjetio kako je u Splitu bio prošloga ljeta kada smo se oprostili od Olivera Dragojevića kojem je još jednom izrazio poštovanje, a spomenuo je i nemjerljiva postignuća za slobodu Hrvatske 4. gardijske brigade.

- Naša Vlade je u 2,5 godina odlučila dići razinu partnerstva sa svom jedinicama lokalne samouprave na nivo koji do sad nije bio u RH. Ta politika dovela je do funkcionalne i fiskalne decentralizacije. Dali smo alate da svatko postane još snažniji. Prošle godine na sjednici vlade u Splitu imali smo točaka i ugovora od 2 mlrd kuna, neke su realizirane, druge se provode - rekao je Plenković i dodao kako je druga sjednica Vlade u SDŽ je bila na Hvaru, a spomenuo je i obnovu hvarskog kazališta.

- Drago mi je zbog zajedničkih projekata: sanacije Karepovca, a potpisali smo i ugovor o izgradnji Centra za gospodarenje otpada u Lećevici. Veliki projekti i ulaganja planirani su u zdravstvo, i danas ćemo potpisati ugovor o studiji koja će omogućiti dodatne investicije u KBC - rekao je Plenković koji je pohvalio i splitsko Sveučilište.

- Nastavit ćemo ulagati u rješavanja prometnih problema. Split više nije tranzicijski grad i Butković s vama nastoji riješiti čepove, zaobilaznice i da omogućimo brži i kvalitetniji pristup gradu i luci. Spomenut ću i vodo-komunalnu infrastrukturu, aglomeraciju Split- Solin, vrijednu 1, 84 mlrd kuna.. Želim poručiti da će ovo naše partnerstvo sa Splitom jačati. Do sada smo ostvarili velike rezultate, nastojat ćemo pomoći da no što je važno az Split bude lakše i bolje realizirano. Članstvo u EU nam omogućuje mehanizme da to ostvarimo. Želim vam prenijeti s koliko oduševljenja premijeri zemalja koje su ušle prije 15 godina govore o vremenu prije i poslije članstva. I mi ćemo nakon dvije financijske godine, uvjeren sam to uvidjeti - poručio je Plenković i čestitao Splićanima svetoga Duju.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u svom je govoru napomenuo kako je tri godine zaredom premijer na obilježavanju najvažnijeg gradskog blagdana i zaključio kako to može značiti samo jedno, da mu je stalo do Splita. Čestitao je i ovogodišnjim dobitnicima nagrada Grada Splita: za životno djelo nagrađeni su redatelj Ante Jelaska te posthumno bivši splitski gradonačelnik Zvonimir Puljić i arhitekt Vjekoslav Ivanišević. Godišnju nagradu dobio je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a skupno Klub DDK Promet.

- Oni su sebe utkali u život, povijest i budućnost ovoga grada učinivši ga tako jedinstvenim. Da, Split je jedinstven po mnogočemu: po ljepoti, po baštini, po arhitekturi, po pjesmi i športu, po znanim i neznanim junacima svakodnevice, po ljudima i našem mentalitetu, po splitskoj nadi i taštini, po vječitom ronjanju, po tome da je uvik kontra i po tome da u njemu nije lako biti prvi u ičemu rekao je Opara i podsjetio na prosvjede i negodovanja kada je počela sanacija Karepovca.

- A vidi danas – Karepovac gotovo saniran, a prizor nevjerojatan: umjesto plastičnih kesa po granama gotovo sterilna slika, jadni galebovi su morali promijeniti blagovaonicu. A more na Žnjanu čisto – podsjetio je i na uklanjanja nelegalnih ugostiteljskih objekata i nereda na Žnjanu.

- Ja sam legalist, nisam šerif. Marjan. Sve godine i desetljeća nebrige došle su na naplatu u ovom mandatu. Nismo pobjegli od problema i nismo tražili alibi za nedjelovanje. Djelujemo! Jesmo li pobjegli od kostura koji ispadaju iz ormara, a teški su stotinu milijuna? Ne pričamo, ne prijetimo, ne ucjenjujemo, ne svađamo se, ne kukamo nego rješavamo – poručio je Opara.