Bill Clinton svjedočio o Epsteinu: 'Nisam imao pojma o njegovim zločinima, da sam znao sam bih prijavio'

Bivši američki predsjednik Bill Clinton danas je svjedočio pred Kongresnim odborom o svojoj povezanosti s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom. Clinton se u tzv. Epsteinovim dokumentima, koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa, pojavljuje više puta, uključujući fotografije iz 1990-ih i ranih 2000-ih. Samo pojavljivanje u dokumentima ne znači krivnju, a Clinton je ranije poricao bilo kakvo znanje o Epsteinovim zločinima ili sudjelovanje u njima. Dan ranije pred istim odborom svjedočila je i njegova supruga Hillary Clinton. I ona je zanijekala bilo kakvo znanje o Epsteinovim zločinima te rekla da ga nikada nije upoznala. Nakon njezina svjedočenja izbila je kontroverza jer je iz zatvorenog saslušanja procurila fotografija.

Republikanski predsjednik odbora James Comer rekao je novinarima da je riječ o "povijesnom danu za Kongres" te istaknuo da su građani "ogorčeni" zbog Epsteinova slučaja. Naveo je i da je odboru trebalo sedam mjeseci da osigura dolazak Clintonovih na saslušanje. Comer je podsjetio da je Bill Clinton priznao da je letio Epsteinovim zrakoplovom, ali i da tvrdi kako nije znao za njegove zločine, piše BBC.

Foto: REUTERS

U uvodnoj izjavi pred odborom Bill Clinton je ponovno negirao bilo kakvu umiješanost. "Nisam imao pojma o zločinima koje je Epstein počinio. Znam što sam učinio i još važnije, što nisam. Ništa nisam vidio i nisam učinio ništa pogrešno", rekao je. Clinton je posebno stao u obranu supruge: "Natjerali ste Hillary da dođe. Ona nema nikakve veze s Jeffreyjem Epsteinom. Nikakve. Nema čak ni sjećanje da ga je upoznala". Dodao je i osobni ton, istaknuvši vlastito odrastanje u obitelji obilježenoj nasiljem: "Kao netko tko je odrastao u domu s obiteljskim nasiljem, nikada ne bih letio njegovim avionom da sam imao i najmanju naznaku što radi. Sam bih ga prijavio".

U završnom dijelu izjave naglasio je da je do saslušanja došlo jer je Epstein godinama uspješno skrivao svoje zločine. "Ništa nisam vidio, ništa nisam učinio pogrešno. Često ćete me čuti da kažem da se ne sjećam. To možda nije zadovoljavajuće, ali neću reći nešto u što nisam siguran. Ovo je bilo davno i obvezan sam prisegom da ne nagađam". "Ne pomaže vam da ja 24 godine kasnije glumim detektiva", dodao je. "Budući da sam pod prisegom, neću lažno reći da se veselim vašim pitanjima. Ali spreman sam odgovoriti najbolje što mogu", zaključio je. Saslušanje se nastavlja iza zatvorenih vrata, a zakonodavci najavljuju nova obraćanja tijekom dana.

Demokrati su poručili da žele ozbiljnu istragu bez, kako kažu, "sporednih predstava". Kongresnik Robert Garcia rekao je da bi odbor trebao saslušati sve koji imaju informacije, bez obzira na stranačku pripadnost, te pozvao da svjedoči i aktualni predsjednik Donald Trump. Demokrati tvrde da iz objavljenih dokumenata nedostaju dijelovi te optužuju Trumpa da blokira potpunu objavu informacija. Ministarstvo pravosuđa odbacilo je te tvrdnje, navodeći da su neki dokumenti izostavljeni jer su duplicirani, povlašteni ili dio aktivnih istraga.